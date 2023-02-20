Столица парализована: в Киеве перекрыли часть улиц и Шулявский мост (фото, видео)

По словам очевидцев, на перекрытых улицах заметили большой кортеж с иностранными гостями. В сети полагают, что делегация прибыла в Киев, чтобы почтить память Героев Небесной сотни.

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В Киеве с утра 20 февраля наблюдаются большие пробки, автомобильное движение перекрыли на части улиц и на Шулявском мосту, по которому горожане идут пешком. Об этом сообщает телеграм-канал "Киевский движ" со ссылкой на сведения очевидцев.

Какие улицы перекрыты в Киеве 20 февраля?

Телеграм каналы публикуют списки улиц, где сегодня, 20 февраля, перекрыто автомобильное движение в Киеве.

Проезд перекрыт на следующих улицах:

Парковая;

пересечение улиц Черновола и Маршала Рыбко;

Владимирский спуск;

проспект Берестейский;

Воздухофлотский мост;

Вадима Гетьмана;

проспект Победы (полностью перекрыт).

Сообщается, что трамваи №14 и №15 не ходят. Также в городе наблюдаются большие пробки. В частности, заторы на улице Василенко, затруднено движение на Святошино и Нивках.

В чем причина перекрытий в Киеве

В местных каналах предполагают, что перекрытия движения в Киеве связаны с памятными мероприятиями по случаю годовщины расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года и Дня памяти Героев Небесной сотни, который отмечается в эту дату.

В частности, местные жители сообщали о движении большого кортежа с иностранными гостями по перекрытым улицам.

Отметим, что в ни Киевской городской военной администрации, ни в столичном муниципалитете не предупреждали жителей о готовящихся перекрытиях движения.

Напомним, 17 февраля в Киевской области загорелся автовоз с новыми Renault Duster 2023. Огонь полностью уничтожил машины.

Ранее, 14 февраля, в Киеве задержали 52-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу на парковке.