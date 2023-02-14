"Не понравилась парковка": в Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома (фото)

Подозреваемый, как отмечают силовики, произвел не менее 8 выстрелов, повредив несколько рядом припаркованных автомобилей.

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В Киеве задержали 52-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу на парковке. Об этом 14 февраля проинформировала пресс-служба столичной полиции.

По словам правоохранителей, инцидент произошел несколькими днями ранее в Дарницком районе Киева.

Силовики получили сообщение о стрельбе на улице Декабристов. На месте происшествия было установлено, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь во водителю, который припарковал свой автомобиль на парковке возле жилого дома.

"Незнакомцу не понравилось, как припарковал машину потерпевший, поэтому когда водитель вышел из транспортного средства — неизвестный направил оружие в сторону авто и произвел ряд выстрелов. Водитель отбежал подальше от стрелка и на безопасном расстоянии позвонил в полицию. Фигурантом оказался 52-летний уроженец Черкасской области, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе обыска его квартиры мы обнаружили и изъяли огнестрельное оружие с патронами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время осмотра близлежащей территории были найдены восемь гильз у подъезда многоэтажки. Спецоперацию по задержанию 52-летнего мужчины проводили бойцы спецподразделения КОРД.

В полиции также отметили, что подозреваемый во время стрельбы повредил три припаркованных автомобиля, но из граждан, к счастью, никто не пострадал. Мужчине было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса, а если его вина будет доказана в суде — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

[ + – ] В Киеве 52-летний мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома [ + – ] В Киеве 52-летний мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

Несколькими днями ранее под Киевом задержали 25-летнего стрелка, открывшего огонь по мужчине, который заступился за детей.

Также сообщалось, что после Нового года в Днепре со стрельбой задержали женщину, которая в неадекватном состоянии отказывалась выполнять требования силовиков и заехала на территорию церкви.