"Не сподобалося паркування": у Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину біля будинку (фото)

Підозрюваний, як зазначають силовики, зробив не менше 8 пострілів, пошкодивши кілька припаркованих автомобілів.

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У Києві затримали 52-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив стрілянину на парковці. Про це 14 лютого повідомила прес-служба столичної поліції.

За словами правоохоронців, інцидент стався кількома днями раніше у Дарницькому районі Києва.

Силовики отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Декабристів. На місці події було встановлено, що невідомий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відкрив вогонь у водію, який припаркував свій автомобіль на парковці біля житлового будинку.

"Незнайомцю не сподобалося, як припаркував машину потерпілий, тому коли водій вийшов з транспортного засобу — невідомий направив зброю у бік авто і здійснив низку пострілів. Водій відбіг подалі від стрільця і на безпечній відстані зателефонував до поліції. Фігурантом виявився 52-річний уродженець Черкаської області, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Під час обшуку його квартири ми виявили та вилучили вогнепальну зброю з патронами", — йдеться у повідомленні прес-служби.

Під час огляду прилеглої території було знайдено вісім гільз біля під'їзду багатоповерхівки. Спецоперацію із затримання 52-річного чоловіка проводили бійці спецпідрозділу КОРД.

У поліції також зазначили, що підозрюваний під час стрілянини пошкодив три припарковані автомобілі, але серед громадян, на щастя, ніхто не постраждав. Чоловіку було оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу, а якщо його провину буде доведено в суді, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

[ + – ] У Києві 52-річний чоловік вчинив стрілянину у дворі житлового будинку [ + – ] У Києві 52-річний чоловік вчинив стрілянину у дворі житлового будинку

Нагадаємо, раніше київські новини розповідали, що електроенергію 14 лютого не планують відключати у Києві та ще у кількох регіонах країни.

Декількома днями раніше під Києвом затримали 25-річного стрільця, який відкрив вогонь по чоловіку, який заступився за дітей.

Також повідомлялося, що після Нового року у Дніпрі зі стріляниною затримали жінку, яка у неадекватному стані відмовлялася виконувати вимоги силовиків та заїхала на територію церкви.