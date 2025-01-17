Боїться ядерного удару України по Москві: Байден розповів про страхи Путіна (відео)

Володимир Путін в одній із бесід із Джо Байденом говорив про побоювання потрапляння в Україну ядерної зброї. Російський лідер знав про можливості Штатів вдарити по РФ у будь-який день.

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Президент США Джо Байден пригадав розмову з російським колегою Володимиром Путіним, у якій останнього вельми хвилювало питання ядерного удару по Росії. Про це Байден сказав в інтерв'ю MSNBC.

Російський лідер був занепокоєний співпрацею Києва і Вашингтона, особливо в питанні можливої передачі ядерної зброї. У Байдена запитали про розмову з Путіним щодо його ядерних погроз на початку російського вторгнення в Україну.

"Я говорив із ним, коли він почав погрожувати тактичною ядерною зброєю. Знаєте, тактична ядерна зброя в Європі лякала всіх, включно з Росією. Він хотів бути впевнений, що в Європі, я маю на увазі в Україні, немає ядерної зброї", — пояснив Байден.

Путін говорив Байдену таке: "Я знаю, що ти можеш напасти на мене з України хоч завтра. Ти можеш вдарити по Москві". Байден його запевнив, що це не буде проблемою. Жодної ядерної зброї в Україні немає.

Також президент США гарантував Путіну невступ України до НАТО. Інтеграція в Альянс неможлива без радикальних змін у системі.

Крім цього, Байден розповів подробиці візиту до Києва у 2023 році. За його словами, він боявся нападу радикальних елементів, пов'язаних із РФ. Безпеку президента США в Києві з цієї причини забезпечували "найкращі люди".

"Я був стурбований тим, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, могли б спробувати це зробити", — зазначив він.

Байден був упевнений, що Путін не наважиться усунути американського президента.

Нагадаємо, командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась виступав за ядерний удар по Україні. На його думку, "це добре, оскільки після ядерного удару вже гірше нічого не станеться".

Фокус раніше писав, як військові флоту Франції випадково "злили" дані про патрулювання підводних човнів з ядерною зброєю у фітнес-додаток Strava.