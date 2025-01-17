Боится ядерного удара Украины по Москве: Байден рассказал о страхах Путина (видео)

Владимир Путин в одной из бесед с Джо Байденом говорил об опасении попадания в Украину ядерного оружия. Российский лидер знал о возможностях Штатов ударить по РФ в любой день.

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Президент США Джо Байден вспомнил разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором последнего весьма волновал вопрос ядерного удара по России. Об этом Байден сказал в интервью MSNBC.

Российский лидер был обеспокоен сотрудничеством Киева и Вашингтона, особенно в вопросе возможной передачи ядерного оружия. У Байдена спросили о разговоре с Путиным по поводу его ядерных угроз в начале российского вторжения в Украину.

"Я говорил с ним, когда он начал угрожать тактическим ядерным оружием. Знаете, тактическое ядерное оружие в Европе пугало всех, включая Россию. Он хотел быть уверен, что в Европе, я имею в виду в Украине, нет ядерного оружия", — пояснил Байден.

Путин говорил Байдену следующее: "Я знаю, что ты можешь напасть на меня из Украины хоть завтра. Ты можешь ударить по Москве". Байден его заверил, что это не будет проблемой. Никакого ядерного оружия в Украине нет.

Также президент США гарантировал Путину невступление Украины в НАТО. Интеграция в Альянс невозможна без радикальных изменений в системе.

Кроме этого, Байден рассказал подробности визита в Киев в 2023 году. По его словам, он боялся нападения радикальных элементов, связанных с РФ. Безопасность президента США в Киеве по этой причине обеспечивали "лучшие люди".

"Я был озабочен тем, что находившиеся под контролем или сотрудничавшие с россиянами радикальные элементы в Украине могли бы попытаться это сделать", — отметил он.

Байден был уверен, что Путин не решится устранить американского президента.

Напомним, командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась выступал за ядерный удар по Украине. По его мнению, "это хорошо, так как после ядерного удара уже хуже ничего не произойдет".

Фокус ранее писал, как военные флота Франции случайно "слили" данные о патрулировании подводных лодок с ядерным оружием в фитнес-приложение Strava.