"Я выступаю за": Карась заявил, что Украине выгодна ядерная война (видео)

Военный Евгений Карась предположил, что ядерный удар позволил бы украинцам эволюционировать. Также он оценил российский "Орешник", прокомментировав последствия удара по Днепру.

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Президент РФ Владимир Путин не пойдет на ядерную войну. Об этом заявил активист и командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась в интервью "Радио Байрактар", озвучив неожиданную причину.

Про "Орешник" и ядерную войну — с 54:17

"Почему? Потому что это хорошо. (...) После ядерного удара уже хуже ничего не произойдет, и наконец-то мы уже не будем ныть: "ой, будет ядерная война". Боже, уже все, уже ядерная война есть, дальше только воюем", — пояснил он.

Военный заверил, что из-за ядерной войны Украина не проиграет. Однако в таком случае от РФ отвернутся Индия и Китай, потому что они категоричны в этом вопросе. Кроме того, это заставило бы "уже весь Запад нас поддерживать".

Карась предположил, что ядерная война позволит эволюционировать и "на глаз" отличать среди чиновников врагов и воров.

"Поэтому я выступаю за ядерную войну. Я думаю, что после Stalker 2 мы уже все готовы к этому лучше всего на планете. Опять же, может, после ядерной войны нам надоест жить на этой планете, и мы обернемся к действительно интересным целям человечества", — спрогнозировал он.

Командир уточнил, что речь идет об искусственном интеллекте, роботах и технологиях, чтобы "прятаться от радиации".

"Путин не пойдет на ядерную войну, потому что она нам выгодна", — заверил он.

Также Карась высказался о новой российской баллистической ракете "Орешник", примененной для удара по Днепру.

"Новая, не советская, поэтому она и не рабочая. "Орешник" как и вся Россия — выглядит очень страшно на видео, а реально, когда без ядерной компоненты, то бестолковая. К счастью там не очень много было раненых и не очень тяжело, я видел отчет по поражению, когда по Днепру прилетело", — отметил он.

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