"Я виступаю за": Карась заявив, що Україні вигідна ядерна війна (відео)

Військовий Євген Карась припустив, що ядерний удар дозволив би українцям еволюціонувати. Також він оцінив російський "Орешник", прокоментувавши наслідки удару по Дніпру.

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Президент РФ Володимир Путін не піде на ядерну війну. Про це заявив активіст і командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" Євген Карась в інтерв’ю "Радіо Байрактар", озвучивши несподівану причину.

Про "Орешник" та ядерну війну — з 54:17

"Чому? Тому що це добре. (…) Після ядерного удару уже гірше нічого не станеться, і нарешті ми вже не будемо нить: "ой, буде ядерна війна". Боже, уже все, вже ядерна війна є, далі тільки воюємо", — пояснив він.

Військовий запевнив, що через ядерну війну Україна не програє. Однак в такому разі від РФ відвернуться Індія та Китай, бо вони категоричні у цьому питанні. Окрім того, це змусило б "вже весь Захід нас підтримувати".

Карась припустив, що ядерна війна дозволить еволюціонувати та "на око" відрізняти серед чиновників ворогів та злодіїв.

"Тому я виступаю за ядерну війну. Я думаю, що після Stalker 2 ми до цього вже всі готові найкраще на планеті. Знову ж таки, може, після ядерної війни нам набридне жити на цій планеті і ми обернемось до справді цікавих цілей людства", — спрогнозував він.

Командир уточнив, що йдеться про штучний інтелект, роботів і технології, щоб "ховатись від радіації".

"Путін не піде на ядерну війну, бо вона нам вигідна", — запевнив він.

Також Карась висловився про нову російську балістичну ракету "Орешник", застосовану для удару по Дніпру.

"Нова, не радянська, тому вона й не робоча. "Орешник" як і вся Росія — виглядає дуже страшно на відео, а реально, коли без ядерної компоненти, то безтолкова. На щастя там не дуже багато було поранених і не дуже тяжко, я бачив звіт по ураженню, коли по Дніпру прилетіло", — зауважив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія розмістила незвичайні дирижаблі на кордонах із НАТО, які лякають місцевих жителів.

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