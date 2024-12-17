Нова шпигунська операція: Росія використовує загадкові дирижаблі на кордоні НАТО (фото)

Розташована на східному кордоні НАТО, Нарва стала постійною ціллю подібних тактик РФ. За даними естонських прикордонників, напруженість на кордоні Нарви різко зросла в останні місяці.

Related video

Росія розмістила незвичайні дирижаблі на кордонах НАТО, і вони викликають побоювання місцевих жителів, що це може бути частиною нової шпигунської операції або початковим етапом нової агресії. Про це пише The Daily Mail.

Таємничі дирижаблі помітили на кордоні Естонії недалеко від Нарви, третього за величиною міста країни. Спочатку влада Естонії вирішила проігнорувати підозрілий дирижабль, але наступного дня він уже з'явився з буквою "Z".

Дирижабль в Естонії

Інцидент посіяв страх і замішання в Естонії, а очільник прикордонних військ у цій північноєвропейській країні пояснив, що подібне повторювалося майже щотижня.

Повідомлялося, що хоча Росія використовує сучасні технології, "це було зроблено навмисно на очах для всіх", щоб сказати: "Ми стежимо за вами".

"Вони намагаються викликати відповідну реакцію. Хочуть подивитися, як ми відповімо", — сказав Єгерт Бєліцев.

Дирижаблі викликають занепокоєння жителів естонської столиці, які побоюються, що це може бути провісником до російського нападу.

"Ми постійно думаємо про це, наш прем'єр-міністр сказав, що якщо Україна переможе, ми будемо в безпеці, а якщо ні, то в нас будуть великі проблеми, це моторошна думка", — зазначила одна з місцевих мешканок.

Розташована на східному кордоні НАТО, Нарва стала постійною метою подібних тактик РФ. Кремль регулярно розміщував дирижаблі для спостереження.

Естонія, карта

За даними естонських прикордонників, напруженість на кордоні Нарви різко зросла останніми місяцями. Поліція заявила, що спостерігається зростання інцидентів, пов'язаних із безпекою кордону, як-от антизахідні протести, спроби контрабанди деталей зброї та небезпечні трюки з літаками.

Протягом останніх двох років Нарвський музей, який звернений прямо до Росії, вивішував банер із написом "Путін — військовий злочинець" на стіні Нарвського замку, зверненої до Івангорода, російського прикордонного населеного пункту, що розташований всього за 101 метр.

Естонія, яка вступила в НАТО і ЄС 2004 року, демонстративно залишається одним із найзатятіших супротивників Росії в Європі.

Нагадаємо, що ЗМІ назвали ймовірні лінії фронтів, де РФ може розпочати Третю світову в Європі.

Також повідомлялося, що естонські зенітні ракети вироблятимуть для України. Експерт вказав на їхню "геніальність".