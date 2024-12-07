Естонські зенітні ракети вироблятимуть для України: експерт вказав на їхню "геніальність"

За словами військового оглядача Олега Каткова, використовувати великі зенітні ракети, призначені для знищення літаків, проти дронів — неефективно. Компактні ракети не тільки економічні у виробництві, а й ідеально підходять для протидії невеликим повітряним цілям.

Естонська компанія Frankenburg Technologies планує налагодити виробництво зенітних ракет і тестувати їх в Україні. Зброя буде особливо ефективною проти російських дронів завдяки своїм компактним розмірам. Про це в ефірі телеканалу Espreso розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

За словами Каткова, виробництво ракет стартує в третьому кварталі 2025 року, і компанія розраховує випускати кілька сотень одиниць на тиждень. Випробування нових зенітних ракет заплановані вже на наступний рік, що має значно посилити протиповітряну оборону України.

Компактність — ключ до ефективності

Експерт підкреслив, що невеликі розміри ракети забезпечують можливість її масового виробництва і роблять її вкрай ефективною в боротьбі з дронами.

"Це дійсно масове виробництво. Виникає питання: як невелика естонська компанія може випускати сотні ракет на тиждень? Вся справа в тому, що ця ракета компактна. Вона такого розміру, що представники компанії могли тримати її на презентації в масштабі 1:1. Це геніальне і прагматичне рішення. Використовувати великі зенітні ракети, призначені для знищення літаків, проти дронів — неефективно", — пояснив Катков.

Компактні ракети не тільки економічні у виробництві, а й ідеально підходять для протидії невеликим повітряним цілям, що робить їх оптимальним вибором в умовах сучасних загроз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія естонського ВПК Frankenburg Technologies наступного року почне тестування своїх зенітних ракет в Україні. Випуск ракети під назвою Mark 1, що розроблялася для ураження безпілотників, у т.ч. "шахедів", має стати масовим.