Естонська Frankenburg вироблятиме сотні ракет Mk 1 для України на тиждень: що відомо

За даними пресслужби Frankenburg, компанія прагне до революції в системах наведення ракет. У ракеті Mark 1 використовується програма ситуаційної обізнаності на основі ШІ.

Компанія естонського ВПК Frankenburg Technologies наступного року почне тестування своїх зенітних ракет в Україні. Про це повідомляє ERR.

Гендиректор Frankenburg Technologies Кусті Салм називає цю технологію багатонадійною, а її тестування в Україні має розпочатися 2025 року. За його словами, все вже готово до тестування, а розроблена технологія привернула до себе широку увагу.

За даними пресслужби Frankenburg, компанія прагне зробити революцію в системах наведення ракет: у ракеті Mark 1 використовується програма ситуаційної обізнаності на основі ШІ.

"Технологія багатонадійна, і ми почнемо її тестування в Україні в новому році", — заявив у четвер Кусті Салм, генеральний директор Frankenburg Technologies. За його словами, угода вже готова до тестування, а технологія компанії отримала широку увагу.

Видання Bloomberg виділило Frankenburg серед чотирьох провідних європейських високотехнологічних стартапів ОПК.

Естонська компанія з простим девізом — "Технології переможуть у війні" — виробляє дешеві ракети, щоб збивати дрони, які використовують програмне забезпечення для точного ураження цілей, зазначає Bloomberg. За словами Кусті Салма, можливе припинення вогню в Україні не знизить попит на нові озброєння.

"У Європі буде нова і набагато масштабніша війна", — похмуро прогнозує він.

На сайті Frankenburg йдеться про те, що компанія прагне зробити революцію в системах наведення ракет, використовуючи програму ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту. Випуск ракети під назвою Mark 1, що розроблялася для ураження безпілотників, у т.ч. "шахедів", має стати масовим.

Зазначається, що Frankenburg Technologies на початковому етапі випускатимуть до кількох десятків ракет на тиждень, потім, до осені 2025 року, обсяг виробництва становитиме кілька сотень щотижня. Усе це можливо завдяки низької вартості ракет.

Українські аналітики з Defense Express зазначають, що за наведення в цих ракетах відповідає штучний інтелект. Хоча характеристики зенітної ракети Mark 1 поки що не публікувалися. Судячи з усього, йдеться про дуже невелику за розмірами зенітну ракету, можливо загальною довжиною пів метра. Це і дає змогу виробляти такі засоби в масовому порядку. Свої висновки видання зробило за фото на офіційному сайті компанії.

На фото, імовірно, повнорозмірний макет зенітної ракети, що отримала інші аеродинамічні поверхні

"У кінцевому підсумку завдання Mark 1 полягає в перехопленні безпілотників, а тому цілком логічно проти БПЛА використовувати засіб, який підходить. Оскільки об'єктивно, звісно, можна бити семиметровими ракетами із С-300 по "шахеду", але вигідніше — набагато дешевшими засобами, якщо вони демонструють відповідну ефективність", — ідеться в публікації.

Зазначається, що Frankenburg Technologies ухвалили правильні концептуальні рішення. У ракеті використовується технологія "машинного зору" з автовиявленням і автонаведенням на ціль. Таке рішення набагато дешевше будь-якого іншого варіанту з радіолокаційною, інфрачервоною або навіть напівактивною лазерною системою наведення.

Зазначається, що може бути ще дешевший варіант, коли на саму ракету передають тільки сигнали управління, а всі розрахунки проводить наземна станція. Малі розміри вказують і на те, що для створення ракети знадобиться в рази менше твердого палива та інших матеріалів. Водночас залишається питання дальності, висотності та потужності бойової частини.

Для порівняння, ракета Stinger — при довжині 1,5 метра і вазі бойової частини 2,3 кг — має дальність до 6 км, висотність до 3,5 км.

Mk 1 Frankenburg утричі менший, тому можна очікувати орієнтовної дальності до 2 км і висоти до 1 км, а вага бойової частини — близько пів кілограма. Це буде цілком достатньо для знищення дронів.

Нагадаємо, що експерти вказали на вразливості ракетної стратегії РФ з використанням засобів "Орішник" і "Калібр".

Також повідомлялося, що, за даними міністра оборони Рустема Умерова, Україна почала серійний випуск ракет "Паляниця" і Р-360 "Нептун".