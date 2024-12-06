Эстонская Frankenburg будет производить сотни ракет Mk 1 для Украины в неделю: что известно

По данным пресс-службы Frankenburg, компания стремится к революции в системах наведения ракет. В ракете Mark 1 используется программа ситуационной осведомленности на основе ИИ.

Компания эстонского ВПК Frankenburg Technologies в следующем году начнет тестирование своих зенитных ракет в Украине. Об этом сообщает ERR.

Гендиректор Frankenburg Technologies Кусти Салм называет эту технологию многообещающей, а ее тестирование в Украине должно начаться в 2025 году. По его словам, все уже готово к тестированию, а разработанная технология привлекла к себе широкое внимание.

По данным пресс-службы Frankenburg, компания стремится произвести революцию в системах наведения ракет: в ракете Mark 1 используется программа ситуационной осведомленности на основе ИИ.

"Технология многообещающая, и мы начнем ее тестирование в Украине в новом году", — заявил в четверг Кусти Салм, генеральный директор Frankenburg Technologies. По его словам, соглашение уже готово к тестированию, а технология компании получила широкое внимание.

Издание Bloomberg выделило Frankenburg среди четырех ведущих европейских высокотехнологичных стартапов ОПК.

Эстонская компания с простым девизом — "Технологии победят в войне" — производит дешевые ракеты, чтобы сбивать дроны, которые используют программное обеспечение для точного поражения целей, отмечает Bloomberg. По словам Кусти Салма, возможное прекращение огня в Украине не снизит спрос на новые вооружения.

"В Европе будет новая и намного более масштабная война", — мрачно прогнозирует он.

На сайте Frankenburg говорится, что компания стремится произвести революцию в системах наведения ракет, используя программу ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта. Выпуск ракеты под названием Mark 1, разрабатывавшейся для поражения беспилотников, в т.ч. "шахедов", должен стать массовым.

Отмечается, что Frankenburg Technologies на начальном этапе будут выпускать до нескольких десятков ракет в неделю, затем, к осени 2025, объем производства составит несколько сотен еженедельно. Все это возможно за счет низкой стоимости ракеты.

Украинские аналитики из Defense Express отмечают, что за целенаведение в этих ракетах отвечает искусственный интеллект. Хотя характеристики зенитной ракеты Mark 1 пока не публиковались. Судя по всему, речь об очень небольшой по размерам зенитной ракете, возможно общей длиной полметра. Это и позволяет производить такие средства в массовом порядке. Свои выводы издание сделало по фото на официальном сайте компании.

На фото, предположительно, полноразмерный макет зенитной ракеты, получившей другие аэродинамические поверхности

"В конечном итоге задача Mark 1 состоит в перехвате беспилотников, а потому вполне логично против БПЛА использовать сопоставимое средство. Поскольку объективно, конечно, можно бить семиметровыми ракетами из С-300 по "шахеду", но выгоднее — гораздо более дешевыми средствами, если они демонстрируют соответствующую эффективность", — говорится в публикации.

Отмечается, что Frankenburg Technologies приняли верные концептуальные решения. В ракете используется технология "машинного зрения" с автообнаружением и автонаведением на цель. Такое решение намного дешевле любого другого варианта с радиолокационной, инфракрасной или даже полуактивной лазерной системой наведения.

Отмечается, что может быть еще более дешевый вариант, когда на саму ракету передаются только сигналы управления, а все расчеты проводит наземная станция.

Малые размеры указывают и на то, что для создания ракеты понадобится в разы меньше твердого топлива и других материалов. Вместе с тем остается вопрос дальности, высотности и мощности боевой части.

Для сравнения ракета Stinger — при длине 1,5 метра и весе боевой части в 2,3 кг — имеет дальность до 6 км, высотность до 3,5 км.

Mk 1 Frankenburg в три раза меньше, потому можно ожидать ориентировочной дальности до 2 км и высоты до 1 км, а вес боевой части — порядка полукилограмма. Это будет вполне достаточно для уничтожения дронов.

Напомним, что эксперты указали на уязвимости ракетной стратегии РФ с использованием средств "Орешник" и "Калибр".

Также сообщалось, что, по данным министра обороны Рустема Умерова, Украина начала серийный выпуск ракет "Паляница" и Р-360 "Нептун".