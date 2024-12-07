Эстонские зенитные ракеты будут производить для Украины: эксперт указал на их "гениальность"

По словам военного обозревателя Олега Каткова, использовать крупные зенитные ракеты, предназначенные для уничтожения самолетов, против дронов — неэффективно. Компактные ракеты не только экономичны в производстве, но и идеально подходят для противодействия небольшим воздушным целям.

Эстонская компания Frankenburg Technologies планирует наладить производство зенитных ракет и тестировать их в Украине. Оружие будет особенно эффективно против российских дронов благодаря своим компактным размерам. Об этом в эфире телеканала Espreso рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

По словам Каткова, производство ракет стартует в третьем квартале 2025 года, и компания рассчитывает выпускать несколько сотен единиц в неделю. Испытания новых зенитных ракет запланированы уже на следующий год, что должно значительно усилить противовоздушную оборону Украины.

Компактность — ключ к эффективности

Эксперт подчеркнул, что небольшие размеры ракеты обеспечивают возможность ее массового производства и делают ее крайне эффективной в борьбе с дронами.

"Это действительно массовое производство. Возникает вопрос: как небольшая эстонская компания может выпускать сотни ракет в неделю? Все дело в том, что эта ракета компактна. Она такого размера, что представители компании могли держать ее на презентации в масштабе 1:1. Это гениальное и прагматичное решение. Использовать крупные зенитные ракеты, предназначенные для уничтожения самолетов, против дронов — неэффективно", — объяснил Катков.

Компактные ракеты не только экономичны в производстве, но и идеально подходят для противодействия небольшим воздушным целям, что делает их оптимальным выбором в условиях современных угроз.

Напомним, ранее сообщалось, что компания эстонского ВПК Frankenburg Technologies в следующем году начнет тестирование своих зенитных ракет в Украине. Выпуск ракеты под названием Mark 1, разрабатывавшейся для поражения беспилотников, в т.ч. "шахедов", должен стать массовым.