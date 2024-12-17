Новая шпионская операция: Россия использует загадочные дирижабли на границе НАТО (фото)

Расположенная на восточной границе НАТО, Нарва стала постоянной целью подобных тактик РФ. По данным эстонских пограничников, напряженность на границе Нарвы резко возросла в последние месяцы.

Related video

Россия разместила необычные дирижабли на границах НАТО, и они вызывают опасения местных жителей, что это может быть частью новой шпионской операции или начальным этапом новой агрессии. Об этом пишет The Daily Mail.

Таинственные дирижабли заметили на границе Эстонии недалеко от Нарвы, третьего по величине города страны. Поначалу власти Эстонии решили проигнорировать подозрительный дирижабль, но на следующий день он уже появился с буквой "Z".

Дирижабль в Эстонии

Инцидент посеял страх и замешательство в Эстонии, а возглавляющий пограничные войска в этой североевропейской стране объяснил, что подобное повторялось почти еженедельно.

Сообщалось, что хотя Россия использует современные технологии, "это было сделано преднамеренно на виду для всех", чтобы сказать: "Мы следим за вами".

"Они пытаются вызвать ответную реакцию. Хотят посмотреть, как мы ответим", — сказал Егерт Белицев.

Дирижабли вызывают беспокойство жителей эстонской столицы, которые опасаются, что это может быть предвестником к российскому нападению.

"Мы постоянно думаем об этом, наш премьер-министр сказал, что если Украина победит, мы будем в безопасности, а если нет, то у нас будут большие проблемы, это жуткая мысль", — отметил одна из местных жительниц.

Расположенная на восточной границе НАТО, Нарва стала постоянной целью подобных тактик РФ. Кремль регулярно размещал дирижабли для наблюдения.

Эстония, карта

По данным эстонских пограничников, напряженность на границе Нарвы резко возросла в последние месяцы. Полиция заявила, что наблюдается рост инцидентов, связанных с безопасностью границы, таких как антизападные протесты, попытки контрабанды деталей оружия и опасные трюки с самолетами.

В течение последних двух лет Нарвский музей, который обращен прямо к России, вывешивал баннер с надписью "Путин — военный преступник" на стене Нарвского замка, обращенной к Ивангороду, российскому приграничному населенному пункту, который находится всего в 101 метре.

Эстония, которая вступила в НАТО и ЕС в 2004 году, демонстративно остается одним из самых ярых противников России в Европе.

Напомним, что СМИ назвали вероятные линии фронтов, где РФ может начать Третью мировую в Европе.

Также сообщалось, что эстонские зенитные ракеты будут производить для Украины. Эксперт указал на их "гениальность".