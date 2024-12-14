РФ может начать Третью мировую в Европе: СМИ назвали вероятные линии фронтов (карта)

Журналисты пишут, что РФ может напасть на страны восточного фланга НАТО, в частности на Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Также в зоне риска окажутся государства бывшего СССР и страны акватории Черного моря.

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В случае начала Третьей мировой войны, РФ может атаковать страны восточного фланга НАТО, где расположены балтийские страны — Литва, Латвия и Эстония. Об этом говорится в исследовании журнала Newsweek.

Журналисты пишут, что первым местом столкновения РФ со странами НАТО со стороны России может стать Сувальский коридор, небольшая территория между Польшей и Литвой, ведущая к Калининграду.

Карта фронтов нападения РФ на Европу (фото: Newsweek)

СМИ убеждены, что выбор этого места для РФ не будет случайным: в Калининградской области дислоцируются тысячи российских военных, размещены современные истребители и ядерное оружие. Именно через этот Сувальский коридор пролегает единственный автомобильный и железнодорожный путь, соединяющий страны Балтии с Польшей и Центральной Европой.

Именно из-за такой очевидно угрозы, Эстония и Латвия заключили соглашение с Литвой об усилении сухопутных границ с РФ. Однако это не означает, что другие страны Европы не могут стать фронтами столкновения ЕС против России.

Журналисты убеждены, что действия РФ могут распространиться на Балканы, в частности Сербию и Боснию и Герцеговину. В похожей опасности находится Грузия, 20% которой Кремль оккупировал еще во время российско-грузинской войны 2008 года.

Имеющиеся риски заставляют военные ведомства европейских стран, пишет издание, пересматривать свои доктрины обороны. Так министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал своих граждан "морально подготовиться" к возможным боевым действиям, а глава немецкого Минобороны Борис Писториус отметил, что нападение РФ на страны НАТО может произойти уже в 2029.

Напомним, Фокус писал о четырех сценариях войны между РФ и ЕС. Война, начатая Кремлем в центре Европы, спровоцировала дебаты о будущем и о том, к чему приведет столь масштабное противостояние.

Также мы рассказывали, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о начале Третьей мировой войны. Он заявляет, что в войну против Украины вовлечены ряд стран, которые поставляют для армии РФ от солдат и вооружения до военных технологий