РФ може розпочати Третю світову в Європі: ЗМІ назвали ймовірні лінії фронтів (карта)

Журналісти пишуть, що РФ може напасти на країни східного флангу НАТО, зокрема на Литву, Латвію, Естонію та Фінляндію. Також у зоні ризику опиняться держави колишнього СРСР та країни акваторії Чорного моря.

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У випадку почату Третьої світової війни, РФ може атакувати країни східного флангу НАТО, де розташовані балтійські країни — Литва, Латвія й Естонія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Журналісти пишуть, що першим місцем зіткнення РФ з країнами НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор, невелика територія між Польщею та Литвою, що веде до Калінінграда.

Карта фронтів нападу РФ на Європу (фото: Newsweek)

ЗМІ переконані, що вибір цього місця для РФ не буде випадковим: в Калінінградській області дислокуються тисячі російських військових, розміщені сучасні винищувачі та ядерна зброя. Саме через цей Сувальський коридор пролягає єдина автомобільний та залізничний шлях, що сполучає країни Балтії з Польщею і Центральною Європою.

Саме через таку очевидно загрозу, Естонія та Латвія уклали угоду з Литвою про посилення сухопутних кордонів з РФ. Однак це не означає, що інші країни Європи не можуть стати фронтами зіткнення ЄС проти Росії.

Журналісти переконані, що дії РФ можуть розповсюдитися на Балкани, зокрема Сербію і Боснію та Герцеговину. В схожій небезпеці перебуває Грузія, 20% якої Кремль окупував ще під російсько-грузинської війни 2008 року.

Наявні ризики змушують військові відомства європейських країн, пише видання, переглядати свої доктрини оборони. Так міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав своїх громадян "морально підготуватися" до можливих бойових дій, а глава німецького Міноборони Борис Пісторіус зазначив, що напад РФ на країни НАТО може статися вже в 2029.

Нагадаємо, Фокус писав про чотири сценарії війни між РФ та ЄС. Війна, розпочата Кремлем у центрі Європи, спровокувала дебати про майбутнє і про те, до чого призведе настільки масштабне протистояння.

Також ми розповідали, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про початок Третьої світової війни. Він заявляє, що у війни проти України долучені низка країн, які постачають для армії РФ від солдатів й озброєння до військових технологій