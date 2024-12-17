"Не переговори, а капітуляція", — Подоляк про те, що з РФ можна домовитися тільки через примус

Радник голови ОП вважає, що змусити Кремль до миру можна тільки через інструменти примусу, який може складатися з трьох вимірів — мілітарного, економічного та дипломатичного.

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Люди, які говорять, що Україна має сісти за стіл переговорів з Росією не розуміють сутність цієї війни. Оскільки те, що вимагає Росія — це повна капітуляція України. Про це в інтерв'ю Василю Голованову сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Він наголосив, що у РФ є чіткі умови для переговорів.

Вони складаються із наступних пунктів:

віддати Крим і 4 області;

віддати свою суверенність;

повернути на територію України домінування російської мови, російської культури, російської церкви;

на кшталт Грузії обрати проросійське керівництво до влади.

"Люди, які говорять про переговорний процес, вони про що говорять? Про те, що можна піти на ці поступки? Тоді це не переговори, а капітуляція. Ми хочемо бути українськими політиками, але ми наполягаємо на капітуляції. Ми вважаємо, що це дуже крута пропозиція Україні після 3 років спротиву — капітуляція перед РФ. Це має трошки дивний вигляд", — сказав Подоляк.

Він вважає, що сьогодні немає можливості провести переговори, бо позиції сторін абсолютно неспівставні.

"Але про що переговори? Про міжнародне право — будь ласка. Про недоторканність територій — будь ласка. Про гарантії безпеки, наприклад, колективної безпекової архітектури України як члена Альянсу — будь ласка. Або інші формати гарантій безпеки, щоб чітко убезпечити територію не тільки України, а взагалі країн східної групи від можливої експансії РФ на 3-4-му етапі — будь ласка", — пояснив радник голови Офісу президента.

За його словами, РФ заявляє, що виграла війну, хоче від неї прибутки у вигляді територій та розробляти родовища України в повному обсязі й домінувати в певних сегментах глобального сировинного ринку. Він зауважив, що світ поступово стає все менш інтелектуальним.

"А ви з російською стороною говорили? Чи ви вважаєте, що їх можна провести лише за рахунок України, щось віддавши чи забравши? Ну, це круті переговори. Тоді віддайте щось своє", — зазначив Подоляк.

Михайло Подоляк вважає, що змусити Росію до миру можна тільки через інструменти примусу, який може складатися з трьох вимірів — мілітарного, економічного та дипломатичного.

"Є реалістичні речі, які звучать дуже просто. Росію можна примусити до чогось, а не попросити про щось. Попросити — означає капітулювати. Якщо ви готові капітулювати, то скажіть про це публічно: "Ми відмовляємо Україні в захисті, відмовляємося від міжнародного права, ми вважаємо, що Росія має право домінувати у сучасному світі". І тоді буде зрозуміло, куди ми рухаємося", — резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 17 грудня повідомлялося, що новобраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно укласти угоду, щоб завершилося повномасштабне вторгнення Росії. Він також применшив значущість окупованих територій.

Раніше в команді Трампа прокоментували ідею "різдвяного перемир'я" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.