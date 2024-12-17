"Не переговоры, а капитуляция", — Подоляк о том, что с РФ можно договориться только через принуждение

Советник главы ОП считает, что заставить Кремль к миру можно только через инструменты принуждения, которое может состоять из трех измерений — милитарного, экономического и дипломатического.

Related video

Люди, которые говорят, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией не понимают сущность этой войны. Поскольку то, что требует Россия — это полная капитуляция Украины. Об этом в интервью Василию Голованову сказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что у РФ есть четкие условия для переговоров.

Они состоят из следующих пунктов:

отдать Крым и 4 области;

отдать свою суверенность;

вернуть на территорию Украины доминирование русского языка, русской культуры, русской церкви;

по типу Грузии избрать пророссийское руководство к власти.

"Люди, которые говорят о переговорном процессе, они о чем говорят? О том, что можно пойти на эти уступки? Тогда это не переговоры, а капитуляция. Мы хотим быть украинскими политиками, но мы настаиваем на капитуляции. Мы хотим быть аналитиками независимыми, но мы настаиваем на капитуляции. Мы считаем, что это очень крутое предложение Украине после 3 лет сопротивления — капитуляция перед РФ. Это имеет немножко странный вид", — сказал Подоляк.

Он считает, что сегодня нет возможности провести переговоры, потому что позиции сторон абсолютно несопоставимы.

"Но о чем переговоры? О международном праве — пожалуйста. О неприкосновенности территорий — пожалуйста. О гарантиях безопасности, например, коллективной архитектуры безопасности Украины как члена Альянса — пожалуйста. Или другие форматы гарантий безопасности, чтобы четко обезопасить территорию не только Украины, а вообще стран восточной группы от возможной экспансии РФ на 3-4-м этапе — пожалуйста", — пояснил советник главы Офиса президента.

По его словам, РФ заявляет, что выиграла войну, хочет от нее прибыли в виде территорий и разрабатывать месторождения Украины в полном объеме и доминировать в определенных сегментах глобального сырьевого рынка. Он отметил, что мир постепенно становится все менее интеллектуальным.

"А вы с российской стороной говорили? Или вы считаете, что их можно провести только за счет Украины, что-то отдав или забрав? Ну, это крутые переговоры. Тогда отдайте что-то свое", — отметил Подоляк.

Михаил Подоляк считает, что заставить Россию к миру можно только через инструменты принуждения, которое может состоять из трех измерений — милитарного, экономического и дипломатического.

"Есть реалистичные вещи, которые звучат очень просто. Россию можно принудить к чему-то, а не попросить о чем-то. Попросить — значит капитулировать. Если вы готовы капитулировать, то скажите об этом публично: "Мы отказываем Украине в защите, отказываемся от международного права, мы считаем, что Россия имеет право доминировать в современном мире". И тогда будет понятно, куда мы движемся", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, что 17 декабря сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо заключить соглашение, чтобы завершилось полномасштабное вторжение России. Он также преуменьшил значимость оккупированных территорий.

Ранее в команде Трампа прокомментировали идею "рождественского перемирия" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.