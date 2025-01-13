Во Франции военные "слили" данные о ядерных субмаринах в фитнес-приложении, — Le Monde

На секретной базе Иль-Лонг расположены четыре подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. Военные случайно рассекретили графики их дежурств, поделившись данными о своих тренировках в приложении.

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Военнослужащие французского флота подводных лодок с ядерным оружием случайно "слили" данные о патрулировании субмарин через фитнес-приложение Strava, отслеживающее спортивные достижения. Их профили в приложении были открытыми, поэтому конфиденциальная информация о порядке работы секретной военной базы Иль-Лонг в гавани города Бреста и график дежурств лодок стали общедоступными, пишет французское издание LeMonde.

Служащие военно-морских сил Франции записывали в приложении данные о тренировках, которые позволяли вычислить графики дежурств субмарин. Расследование французских журналистов показало, что военные подписывались своими настоящими именами и оставляли профили открытыми. Этим они нечаянно раскрывали информацию о темпах патрулирования атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Служащие секретной базы публиковали данные о своих тренировках в приложении Strava Фото: Le Monde

Авторы статьи отмечают, что база французского флота Иль-Лонг является сверхсекретной. Там расположены силы ядерного сдерживания: четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, каждая из которых способна нести шестнадцать ракет с ядерным оружием, примерно в тысячу раз мощнее бомбы Хиросимы. Субмарины, которые французы называют "черными лодками", патрулируют океан с 1972 года. По крайней мере одна из них всегда находится на дежурстве, чтобы выпустить ракету в случае такого приказа от президента.

Базу постоянно охраняют сухопутные и морские патрули, беспилотники и собаки. Чтобы попасть на ее территорию, более 2 000 сотрудников должны предоставить свои учетные данные и пройти сканирование в системе распознавания лиц. На большую часть базы запрещено проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства, их необходимо оставлять в специальных шкафах на контрольно-пропускных пунктах.

В октябре 2024 года журналисты LeMonde обнаружили, что охранники президентов Франции, США и России так же используют приложение Strava и этим случайно раскрывают маршруты поездок лидеров государств.

Напомним, 12 января СМИ сообщали, что в Балтийском море Германия отбуксировала сломанный танкер Eventin, который считают частью российского "теневого флота".

23 декабря таблоид Daily Mail писал о геймере, который опубликовал секретные данные о самолете Eurofighter Typhoon, чтобы выиграть в онлайн-игре спор о его возможностях.