У Франції військові "злили" дані про ядерні субмарини у фітнес-застосунку, — Le Monde

На секретній базі Іль-Лонг розташовані чотири підводні човни з ядерними балістичними ракетами. Військові випадково розсекретили графіки їхніх чергувань, поділившись даними про свої тренування у застосунку.

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Військовослужбовці французького флоту підводних човнів із ядерною зброєю випадково "злили" дані про патрулювання субмарин через фітнес-застосунок Strava, що відстежує спортивні досягнення. Їхні профілі в застосунку були відкритими, тож конфіденційна інформація про порядок роботи секретної військової бази Іль-Лонг у гавані міста Бреста та графік чергувань човнів стали загальнодоступними, пише французьке видання LeMonde.

Службовці військово-морських сил Франції записували в додатку дані про тренування, які дозволяли вирахувати графіки чергувань субмарин. Розслідування французьких журналістів показало, що військові підписувалися своїми справжніми іменами та лишали профілі відкритими. Цим вони ненавмисне розкривали інформацію про темпи патрулювання атомних підводних човнів із балістичними ракетами.

Службовці секретної бази публікували дані про свої тренування у застосунку Strava Фото: Le Monde

Автори статті зазначають, що база французького флоту Іль-Лонг є надсекретною. Там розташовані сили ядерного стримування: чотири атомні підводні човни з балістичними ракетами, кожна з яких здатна нести шістнадцять ракет з ядерною зброєю, приблизно в тисячу разів потужнішою за бомбу Хіросіми. Субмарини, які французи називають "чорними човнами", патрулюють океан з 1972 року. Принаймні один із них завжди знаходиться на чергуванні, щоб випустити ракету в разі такого наказу від президента.

Базу постійно охороняють сухопутні й морські патрулі, безпілотники та собаки. Щоб потрапити на її територію, понад 2 000 співробітників мають надати свої облікові дані та пройти сканування в системі розпізнавання облич. На більшу частину бази заборонено проносити мобільні телефони та інші електронні пристрої, їх необхідно лишати в спеціальних шафах на контрольно-пропускних пунктах.

У жовтні 2024 року журналісти LeMonde виявили, що охоронці президентів Франції, США та Росії так само використовують застосунок Strava і цим випадково розкривають маршрути поїздок лідерів держав.

Нагадаємо, 12 січня ЗМІ повідомляли, що у Балтійському морі Німеччина відбуксирувала зламаний танкер Eventin, який вважають частиною російського "тіньового флоту".

23 грудня таблоїд Daily Mail писав про геймера, який опублікував секретні дані про літак Eurofighter Typhoon, щоб виграти в онлайн-грі суперечку про його можливості.