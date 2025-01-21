Тень Трампа: какую выгоду может получить Украина от перемирия на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение заложников после длительной войны между Израилем и ХАМАСом, назвав его "глубоко значимым моментом". Что будет означать для Украины в контексте войны с РФ стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, выяснял Фокус.

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Назвав освобождение заложников после длительной войны между Израилем и ХАМАСом "глубоко значимым моментом", президент Зеленский добавил: "Видеть, как воссоединяются семьи, зная, какие слезы облегчения и радости это приносит, — это то, чему все мы можем сопереживать". Отдельно глава государства выразил надежду на дальнейший прогресс в направлении безопасности, стабильности и нормальной жизни на всем Ближнем Востоке и отметил, что Украина желает мира, справедливости и надежных гарантий безопасности для всех народов, продолжая и сама за них бороться.

Сторонники и родственники израильских заложников держат обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом к немедленному прекращению войны и возвращению всех заложников Фото: Getty Images

Следует заметить, что соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о перемирии в Газе оказалось под угрозой срыва в воскресенье, 19 января. В частности, вопреки договоренностям режим прекращения огня вовремя не вступил в силу в связи с тем, что ХАМАС с опозданием назвал имена первых трех заложниц, которые освобождались. Но в итоге все закончилось благополучно: заложницы, среди которых есть гражданки Румынии и Великобритании, были переданы сотрудникам Красного Креста.

Какие этапы предусматривает ближневосточное мирное соглашение

О достижении мирного соглашения между Израилем и "Хамасом" объявил 15 января глава правительства Катара и министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, который сообщил о завершении переговоров в Дохе, проходивших при посредничестве США, Катара и Египта.

Таким образом, на 467-й день войны в Газе, которая привела к гибели 1,8 тыс. израильтян и более 46 тыс. палестинцев, стороны согласовали условия мирного соглашения, рассчитанного на три этапа. Документ предусматривает освобождение около 2 тыс. палестинских заключенных в обмен на 97 израильских заложников (живых и мертвых), а также полный вывод израильских войск из Газы.

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Первый этап соглашения, который продлится 42 дня, предусматривает освобождение 33 израильских заложников из числа военных и гражданских лиц, включая женщин, детей и стариков, в обмен на 1890 палестинских заключенных.

В ходе реализации первого этапа израильские войска должны будут отойти к границам сектора Газа, но пока остаться в их пределах. Во время реализации первого этапа стороны также должны согласовать детали второго и третьего этапов. Пока же известно о том, что второй этап будет предусматривать освобождение остальных заложников, прекращение огня на постоянной основе и полный вывод израильских войск из Газы.

Третий этап будет включать восстановление сектора Газы и полное снятие его блокады, а также вывод из Газы израильских войск. Гарантами соглашения выступят США, Катар и Египет, которые вскоре создадут координационный центр в Каире.

Зачем Трамп отправляет спецпосланника на Ближний Восток

В своем недавнем обращении к гражданам Израиля премьер Биньямин Нетаньяху подвел итоги противостояния с ХАМАСом, начавшегося с вторжения в Израиль 7 октября 2023 года. Данное противостояние, по убеждению главы израильского правительства, стало "самым ужасным массовым убийством со времен Холокоста".

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф Фото: Getty Images

"В этой войне за возрождение мы показываем нашим врагам — и всему миру, — что когда народ Израиля един, нет силы, которая сможет нас сломить. Я горжусь тем, что я премьер-министр нашего замечательного народа. Горжусь тем, что возглавляю наше государство в такие времена", — заявил Нетаньяху. Говоря о внешних посредниках, которые способствовали достижению мирных договоренностей, Биньямин Нетаньяху ни разу не упомянул двух гарантов мирного соглашения — Катар и Египет, зато несколько раз подряд назвал имя Дональда Трампа, который на момент его обращения еще официально не вступил в должность президента США.

Тем временем Трамп направляет в регион своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа для контроля за ходом реализации соглашения. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники, посланник будет практически постоянно присутствовать в регионе в течение ближайших месяцев для устранения обострений на местах, поскольку команда Трампа расценивает соглашение как "хрупкое".

Действительно ли мир между Израилем и ХАМАСом является хрупким и изменчивым

Подчеркнув, что сейчас мы наблюдаем за реализацией только первого этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом, политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Пока нет гарантий сохранения мира на следующих этапах, ведь на самом старте наблюдались недоразумения из-за непредоставления ХАМАСом вовремя списка заложников, которых они освобождали, и ЦАХАЛ на это ответил ударами по Газе уже когда действовал режим перемирия. Поэтому пока что можем говорить лишь об условном мире на Ближнем Востоке — очень хрупком и очень изменчивом".

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Более четкая корректировка событий на Ближнем Востоке, убежден эксперт, будет иметь место вскоре после вступления в полномочия новым президентом США.

"Если же говорить о приоритетности войны, то действительно на первый взгляд может показаться, что единственным горячим конфликтом остается пока российско-украинская война. Тем не менее, это вовсе не означает, что она будет единственным конфликтом в течение 2025 года, учитывая серьезное напряжение между Китаем и Тайванем, между Индией и КНР, наконец, между США и некоторыми странами Европейского Союза (ЕС). То есть Мир вступил в фазу геополитических столкновений, поэтому я не говорил бы, что приоритетность будет именно на российско-украинской войне, в частности помощи в ней Киеву", — резюмирует Олег Постернак, и добавил: ближневосточное затишье вряд ли станет той максимой, которая будет двигать мировых игроков.

Почему перемирие на Ближнем Востоке — хороший знак для Украины

Зато исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "На самом деле определенным образом ближневосточный конфликт отвлекал внимание от российско-украинской войны. Более того, республиканцы-трамписты в свое время очень много говорили о необходимости увеличения помощи Израилю, в том числе за счет Украины. Сейчас же Ближний Восток получил определенную передышку. Думаю, что тектонические изменения в Сирии и то, что Иран потерял много возможностей логистики для своих прокси-структур, является одной из причин, которые привели к довольно неожиданному перемирию".

Ближний Восток получил некоторую передышку Фото: Getty Images

Эксперт говорит, что террористическая структура в Газе определенным образом разрушена. "Это — дополнительный фактор, который дает основания говорить о возможном достижении стабильности на Ближнем Востоке. И здесь, на мой взгляд, есть важный нюанс, который заключается в том, что потеря позиций Сирии со стороны России уменьшает ее возможности для большой сделки с США, поскольку РФ прямым образом сейчас не влияет на ситуацию, а значит — нечего предложить Трампу для того, чтобы говорить о глобальных вещах. То есть фактически мечты Путина о Ялте-2 выглядят нереалистичными, поскольку копилка его глобальных предложений американцам пуста", — рассказал Леонов в комментарии Фокусу.

В целом, по его убеждению, ближневосточное перемирие является достаточно оптимистичным для Украины знаком, в частности из-за того, что стабилизация ситуации в регионе непременно повлечет за собой падение цен на нефть, а затем — "существенно подкосит" экономические возможности РФ для продолжения полномасштабной войны с Украиной.