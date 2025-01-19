"Должны гнить в тюрьме": звезда "Отчаянных домохозяек" раскритиковала Байдена из-за Израиля

Актриса, известная своими пропалестинскими взглядами, не смогла пройти мимо слов Байдена. Тот признался, что знал о планах Нетаньяху относительно сектора Газа.

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62-летняя американская актриса Марсия Энн Кросс, наиболее известная по роли доктора Кимберли Шоу в мыльной опере "Мелроуз Плейс", Бри Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки" и Клер Хаас в сериале "Куантико", бурно отреагировала на признания 46-го президента США Джо Байдена. На своей странице в Instagram она опубликовала скриншот с изображением политика, когда он давал эксклюзивное интервью для канала MSNBC ведущему подкаста Last Word Лоуренсу О'Доннеллу в Овальном кабинете Белого дома.

"Я не могу дышать. Я только что слушала, как Байден признал, что Нетаньяху сказал, что собирается устроить ковровую бомбардировку Газы. И Байден позволил ему, а затем заставил эту коррумпированную администрацию лгать об этом каждый день. Блинкен (госсекретарь США, – прим. ред) и Байден должны сгнить в тюрьме. Ложь, рассказанная и распространенная злыми людьми. Обе стороны должны это увидеть, поскольку наши политики не заинтересованы в правде и уж точно не в мире", – написала актриса.

Актриса не скрывает гнева по поводу слов Байдена Фото: Скриншот

Знаменитость известна своими пропалестинскими взглядами, о чем постоянно пишет в соцсети.

В своем последнем интервью на посту президента Джо Байден также рассказал, что опасался покушения на себя во время своего визита в Киев в 2023 году. По его словам, он боялся не российского президента Владимира Путина, а украинских "радикалов", которые поддерживают РФ.

Кроме того президент США вспомнил разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором последнего весьма волновал вопрос ядерного удара по России.

Ранее Фокус писал, что у Байдена раскрыли секретные данные о помощи индустрии БПЛА Украины.