Проект поддерживало ЦРУ: у Байдена раскрыли секретные данные о помощи индустрии БПЛА Украины, — NYT

По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, "разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя". Также официальные лица США отметили, что разработка нового поколения беспилотников произвела революцию в ведении войны.

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Администрация президента США Джо Байдена рассекретила последнюю часть информации о некогда секретной поддержке военной индустрии беспилотников Украины. Об этом пишет The News York Times.

В четверг официальные лица США заявили о крупных инвестициях, которые помогли Украине начать и расширить производство БПЛА. Большая часть помощи украинским военным, включая миллиарды долларов по части ракет, систем ПВО, танков, артиллерии и обучения известна ​​общественности. Однако о части поддержки публично не сообщалось. Среди прочего, речь идет о помощи Украине в разработке нового поколения беспилотников и революционном изменении в ведении войн, приводит издание слова официальных лиц США.

В дополнение к технической поддержке, США потратили значительные средства, включая 1,5 миллиарда долларов, отправленных в сентябре прошлого года, на стимулирование производства БПЛА в Украине, отметили официальные лица.

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Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, сказал, что поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на войну.

"Мы видели, как беспилотники становятся все более важными в боях в Украине и им будет отводиться центральная роль во всех будущих конфликтах", — сказал Салливан в заявлении в четверг, 16 января.

Усилия США включали деньги на поддержку производителей беспилотников и закупку деталей. Соединенные Штаты также направили сотрудников разведки в Украину, чтобы помочь в разработке ее программы, по словам осведомленных людей.

В интервью на этой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс косвенно упомянул о поддержке его агентством программы беспилотников в Украине.

"Я думаю, что наша разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя, — сказал Бернс. — Не только в обмене разведданными, но и в поддержке некоторых систем, которые оказались столь эффективными".

Напомним, что компания Shield AI будет учить операторов экспериментальных дронов V-BAT.

Также сообщалось, что войска РФ захватили три села на Донбассе и продвинулись в Часовом Яру.