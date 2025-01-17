Проєкт підтримувало ЦРУ: у Байдена розкрили секретні дані про допомогу індустрії БПЛА Україні, — NYT
За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, "розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе". Також офіційні особи США зазначили, що розробка нового покоління безпілотників зробила революцію у веденні війни.
Адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила останню частину інформації про колись секретну підтримку військової індустрії безпілотників України. Про це пише The News York Times.
У четвер офіційні особи США заявили про великі інвестиції, які допомогли Україні почати та розширити виробництво БПЛА. Більша частина допомоги українським військовим, включно з мільярдами доларів щодо ракет, систем ППО, танків, артилерії та навчання відома громадськості. Однак про частину підтримки публічно не повідомлялося. Серед іншого, йдеться про допомогу Україні в розробці нового покоління безпілотників і революційну зміну у веденні воєн, наводить видання слова офіційних осіб США.
На додаток до технічної підтримки, США витратили значні кошти, включно з 1,5 мільярда доларів, надісланих у вересні минулого року, на стимулювання виробництва БПЛА в Україні, зазначили офіційні особи.Важливо
Джейк Салліван, радник із національної безпеки США, сказав, що підтримка справила "реальний стратегічний вплив" на війну.
"Ми бачили, як безпілотники стають дедалі більш важливими в боях в Україні, і їм відводитиметься центральна роль у всіх майбутніх конфліктах", — сказав Салліван у заяві в четвер, 16 січня.
Зусилля США включали гроші на підтримку виробників безпілотників і закупівлю деталей. Сполучені Штати також направили співробітників розвідки в Україну, щоб допомогти в розробці її програми, за словами обізнаних людей.
В інтерв'ю цього тижня директор ЦРУ Вільям Бернс побічно згадав про підтримку його агентством програми безпілотників в Україні.
"Я думаю, що наша розвідувальна підтримка допомогла українцям захистити себе, — сказав Бернс. — Не тільки в обміні розвідданими, а й у підтримці деяких систем, які виявилися настільки ефективними".
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