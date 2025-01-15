Новий дрон на оптоволокні в дії: БПЛА "Громила" вразив бронетехніку ЗС РФ (відео)

FPV-дрони "Громила-10" на оптоволоконному зв'язку знищують російські танки та БМП навіть за умови встановлення на них засобів РЕБ. Маневреність БПЛА дає йому змогу підлітати до техніки з різних боків.

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Аеророзвідники ударної групи "Харон" 14-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ЗСУ показали відео ураження бронетехніки військ Росії FPV-дроном "Громила-10" на оптоволоконному зв'язку.

Використання таких FPV-дронів, за твердженням військових, дасть українській армії технологічну перевагу на полі бою. Мінімальна затримка сигналу та захист від перешкод забезпечить виняткову точність та ефективність ударів навіть за роботи російських засобів РЕБ.

На одному з відео видно, як дрон підлітає ззаду російського танка, далі пролітає в бік і атакує його вже в передню частину. Крім цього, безпілотник вдало влучив з правого боку в бронемашину, що їхала в полі.

У 14-й ОМБр не уточнили, де саме застосували новий дрон "Громила-10".

Нагадаємо, українські дрони в січні 2025 року кілька разів ударили по цистернах з авіапаливом поруч із базою ПКС РФ в Енгельсі. За даними західних оглядачів, згоріло 800 тисяч тонн палива.

Сили оборони України в ніч з 13 на 14 січня могли завдати наймасовішого і найрезультативнішого удару по території Росії за весь час великої війни. Першим під удар потрапив "Брянський хімзавод", там збирають боєприпаси до РСЗВ "Град", "Торнадо-С", "Смерч" і фугасні авіабомби.