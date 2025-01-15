Новый дрон на оптоволокне в действии: БПЛА "Громила" поразил бронетехнику ВС РФ (видео)

FPV-дроны "Громила-10" на оптоволоконной связи уничтожают российские танки и БМП даже при установке на них средств РЭБ. Маневренность БПЛА позволяет ему подлетать к технике с разных сторон.

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Аэроразведчики ударной группы "Харон" 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ показали видео поражения бронетехники войск России FPV-дроном "Громила-10" на оптоволоконной связи.

Использование таких FPV-дронов, по утверждению военных, даст украинской армии технологическое преимущество на поле боя. Минимальная задержка сигнала и защита от помех обеспечит исключительную точность и эффективность ударов даже при работе российских средств РЭБ.

На одном из видео видно, как дрон подлетает сзади российского танка, далее пролетает в сторону и атакует его уже в переднюю часть. Кроме этого, беспилотник удачно поразил с правой стороны ехавшую в поле бронемашину.

В 14-й ОМБр не уточнили, где именно применили новый дрон "Громила-10".

Напомним, украинские дроны в январе 2025 года несколько раз ударили по цистернам с авиатопливом рядом с базой ВКС РФ в Энгельсе. По данным западных обозревателей, сгорело 800 тысяч тонн топлива.

Силы обороны Украины в ночь с 13 на 14 января могли нанести самый массовый и результативный удар по территории России за все время большой войны. Первым под удар попал "Брянский химзавод", там собирают боеприпасы к РСЗО "Град", "Торнадо-С", "Смерч" и фугасные авиабомбы.