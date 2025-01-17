ЗС РФ захопили три села на Донбасі і просунулися в Часовому Яру, — DeepState (карта)

Війська РФ, за даними аналітиків DeepState, окупували Піщане на південний захід від Покровська, Слов'янку і Ясенове. Тенденція наступу ворога на Покровськ і Мирноград триває.

Related video

Російська армія продовжує просуватися в Донецькій області. Станом на ранок 17 січня ворог захопив три населені пункти і просунувся ще в шести, повідомила команда аналітиків DeepState.

Ворог окупував Піщане на південний захід від Покровська, Слов'янку на північний захід від Курахово і Ясенове на північний захід від Слов'янки.

ЗС РФ просуваються біля Новоандріївки

Крім цього, зафіксовано просування росіян біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звєрєвого, у Времівці та Часового Яра, йдеться в повідомленні.

Наступ на Покровськ і Мирноград триває

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають тенденцію наступу ЗС РФ на Покровськ і Мирноград. У рамках цієї кампанії вони нещодавно перерізали трасу Т-0504 "Покровськ-Костянтинівка" на схід від Покровська і Т-0406 "Покровськ-Межова" на південний захід від Покровська.

ISW оцінює, що російські сили могли захопити частину, що залишилася в Соленому Донецької області. Крім цього, армія РФ має намір перекрити українські наземні лінії зв'язку, щоб змусити підрозділи ЗСУ відступити з Покровська і Мирнограда в наступні місяці

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що Покровський напрямок залишається найгарячішим: від початку 16 січня противник 47 разів атакував ЗСУ в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Миролюбівки, Луча, Лисівки, Нової Праці, Покровська, Шевченка, Звіряче, Котлине, Успенівки, Слов'янки, Петропавлівки, Андріївки, Улакли, Дачного і Янтарного.

Втрати росіян на даному напрямку за минулу добу склали 300 військовослужбовців убитими і пораненими. Знищено чотири автомобілі, суттєво пошкоджено танк і міномет.

Нагадаємо, військовий журналіст і головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов раніше попереджав про погіршення ситуації під Покровськом, Великою Новосілкою і поступове просування до Дніпропетровської області. Лінія фронту на зазначеній ділянці, за його словами, втратила контроль.

Фокус раніше писав про проникнення російських штурмовиків у бойові порядки ЗСУ на Торецькому напрямку. Українським військовим вдалося їх виявити.