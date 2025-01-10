Штурмовики ЗС РФ проникли в бойові порядки ЗСУ біля Торецька, — ОСГВ "Хортиця"

Штурмові групи росіян, які проникли в бойові порядки українських солдатів, виявляють і знищують. Спроби наступу ворога на Донбасі часто проходять із застосуванням бронетехніки.

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Штурмові групи російської армії проникають у бойові порядки Збройних сил України на Торецькому напрямку. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Росіян виявляють і знищують. На Краматорському та Торецькому напрямках ЗС РФ атакували позиції Сил оборони України в Часовому Яру, у Торецьку та неподалік Білої Гори. При цьому для наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував знищену автомобільну техніку, щоб перевезти особовий склад.

ЗС РФ атакували позиції Сил оборони України в Часовому Яру і в Торецьку

Наступ на Покровському напрямку російські війська проводили в районах Миролюбівки, Луча, Нововасилівки, Зеленого і Котлиного. Важкі бої точилися в Лисівці, Даченському, Шевченку та Петропавлівці.

У напрямку Єлизаветівки були спроби штурмів із застосуванням бронетехніки. ЗСУ знищили один танк і чотири бойові броньовані машини.

Складна ситуація і на Курахівському напрямку, противник наступав у напрямку Дачного, Бурштинового та в районі Курахового. На Времівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Укріплення ЗСУ безуспішно атаковані в районах Зеленівки, Костянтинополя, Розливу та Времівки.

Фокус раніше писав, що російські окупанти з кожним днем все ближче підбираються до Покровська Донецької області. До околиць міста їм залишилося приблизно 2 кілометри.

У Курській області нещодавно командування РФ кинуло в атаку проти бійців ЗСУ підрозділ північнокорейських військових. Корейці хотіли сховатися в деревах, але їх знайшли ударні дрони Сил оборони України.