"Повинні гнити у в'язниці": зірка "Відчайдушних домогосподарок" розкритикувала Байдена через Ізраїль

Актриса, відома своїми пропалестинськими поглядами, не змогла пройти повз слова Байдена. Той зізнався, що знав про плани Нетаньягу щодо сектору Гази.

Related video

62-річна американська акторка Марсія Енн Кросс, найвідоміша за роллю докторки Кімберлі Шоу в мильній опері "Мелроуз Плейс", Брі Ван де Камп у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" та Клер Гаас у серіалі "Куантіко", бурхливо відреагувала на зізнання 46-го президента США Джо Байдена. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала скріншот із зображенням політика, коли він давав ексклюзивне інтерв'ю для каналу MSNBC ведучому подкасту Last Word Лоуренсу О'Доннеллу в Овальному кабінеті Білого дому.

"Я не можу дихати. Я щойно слухала, як Байден визнав, що Нетаньяху сказав, що збирається влаштувати килимове бомбардування Гази. І Байден дозволив йому, а потім змусив цю корумповану адміністрацію брехати про це щодня. Блінкен (держсекретар США, – прим. ред) і Байден мають згнити у в'язниці. Брехня, розказана і поширена злими людьми. Обидві сторони повинні це побачити, оскільки наші політики не зацікавлені в правді і вже точно не в мирі", — написала актриса.

Актриса не приховує гніву з приводу слів Байдена Фото: Скриншот

Знаменитість відома своїми пропалестинськими поглядами, про що постійно пише в соцмережі.

У своєму останньому інтерв'ю на посаді президента Джо Байден також розповів, що побоювався замаху на себе під час свого візиту до Києва 2023 року. За його словами, він боявся не російського президента Володимира Путіна, а українських "радикалів", які підтримують РФ.

Крім того, президент США згадав розмову з російським колегою Володимиром Путіним, в якій останнього вельми хвилювало питання ядерного удару по Росії.

Раніше Фокус писав, що у Байдена розкрили секретні дані про допомогу індустрії БПЛА Україні.