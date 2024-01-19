Китай зосереджений на Газі: чому Пекін не допомагає Україні зупинити війну, – CNN

На думку аналітиків, зараз США відволікаються на сектор Гази, ресурси України більш обмежені. Китай вирішив зайняти більш очікувальну позицію.

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Президент України Володимир Зеленський неодноразово казав, що він хотів би бачити Китай у формулі миру. Проте на швейцарському форумі Давосі зустріч з представниками КНР не відбулися. Про це повідомляє CNN.

Під час форуму в Давосі зустріч президента Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном не відбулася. Він покинув Всесвітній економічний форум без переговорів з українським президентом й під час самого форуму не підіймав питання України. Голова МЗС України Дмитро Кулеба каже, що Україна хоче мати контакти з КНР на всіх рівнях.

"Китай вважає, що він уже відіграє важливу роль у просуванні до миру. Просто китайська версія миру – це не те, що хоче бачити Зеленський", – сказала Юн Сунь, директорка китайської програми мозкового центру Stimson Center у Вашингтоні.

Торік Сі Цзіньпін вперше провів переговори з президентом Зеленським на 14 місяць повномасштабної війни. У виданні зазначають, що нинішня поведінка КНР свідчить про те, що вони зайняли вичікувальну позицію. Аналітики вважають, що ситуація на полі бою знаходиться в глухому куті, і жодна не подає ознак готовності відступити від власних цілей. Окрім того, привертає увагу великий конфлікт на Близькому Сході.

"Тепер, коли США відволікаються на Газу, а ресурси, доступні Україні, більш обмежені, ситуація змінилася на користь Росії. У Китаю ще менше причин "просувати справедливий мир, як це відстоюють Захід і Україна", – каже Юн Сунь.

В МЗС Китаю виступили разом з Лігою арабських держав із закликом до негайного та всеосяжного припинення вогню в Газі, щоб покласти край бойовим діям. Наразі незрозуміло, чи готовий Китай приєднатися до майбутнього мирного саміту, який ініціює Україна. В МЗС КНР ухилились від прямої відповіді на питання, чи отримали вони запрошення на саміт. Проте заявили, що Пекін зосереджений на сприянні переговорам про мир.

Нагадаємо, 19 січня у Китаї тестують модернізований вертоліт АС313А в екстремальних умовах. Він може працювати на висоті 4500 метрів.

17 січня адмірал Джон Аквіліно заявив, що КНР може найближчим часом продемонструвати силу на Тайвані.