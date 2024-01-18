Китай найближчим часом продемонструє силу: адмірал США про вибори на Тайвані

На думку адмірала Джона Аквіліно, Пекін може звинуватити Вашингтон в ескалації. КНР ефективно діє в інформпросторі.

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Після перемоги на виборах на Тайвані демократичного кандидата у президенти Китай може показати свою силу. Про це повідомляє Defense One.

Очільник Індо-тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно каже, що після виборів на Тайвані Китай планує продемонструвати власну міць. Пекін протягом вже кількох років проводить послідовну політику щодо острова. Наприклад, після візиту Ненсі Пелосі у 2022 році він посилив тиск на Тайвань шляхом проведення навчань біля острова.

"Кампанія тиску на Тайвань триває, і ми спостерігаємо за нею після виборів", — сказав адмірал Джон Аквіліно.

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За словами адмірала, Китай очевидно незадоволений результатами, тому Штатам не слід дивуватись, якщо Пекін спробує виставити Вашингтон агресором. Аквіліно зазначив, що Китай виявляється досить ефективним в інформаційному просторі, вони не завжди роблять правду, а лише кілька разів повторюють власне бачення.

Сполучені Штати після перемоги на виборах Лая Цінде заявили, що вони не підтримують незалежність Тайваню. Мета США — забезпечити мир у Тайванській протоці, щоб була безпека як для Тайвані, так і для Штатів. Саме для цього Вашингтон працює над прискоренням постачання озброєння Тайваню.

"Під час конфлікту "Тайваню знадобиться мати речі, які вже розміщені на острові, тому ми намагаємося переконатися, що Тайвань має те, що йому потрібно, і що вони продовжуватимуть мати те, що їм потрібно в будь-якій ситуації", — сказала заступниця помічниці секретаря з регіональної безпеки в бюро з військово-політичних питань Міра Резнік.

Нагадаємо, 18 січня ЗМІ писали, що у Китаї розпочалися випробування новітнього фрегата Type 054B.

Також на Тайвані вперше повідомили про військову активність КНР поблизу острова після виборів.