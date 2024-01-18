Китай в ближайшее время продемонстрирует силу: адмирал США о выборах на Тайвани

По мнению адмирала Джона Аквилино, Пекин может обвинить Вашингтон в эскалации. КНР эффективно действует в информпространстве.

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После победы на выборах на Тайване демократического кандидата в президенты Китай может показать свою силу. Об этом сообщает Defense One.

Глава Индо-тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино говорит, что после выборов на Тайвани Китай планирует продемонстрировать собственную мощь. Пекин в течение уже нескольких лет проводит последовательную политику в отношении острова. Например, после визита Нэнси Пелоси в 2022 году он усилил давление на Тайвань путем проведения учений возле острова.

"Кампания давления на Тайвань продолжается, и мы наблюдаем за ней после выборов", — сказал адмирал Джон Аквилино.

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По словам адмирала, Китай очевидно недоволен результатами, поэтому Штатам не следует удивляться, если Пекин попытается выставить Вашингтон агрессором. Аквилино отметил, что Китай оказывается достаточно эффективным в информационном пространстве, они не всегда делают правду, а лишь несколько раз повторяют собственное видение.

Соединенные Штаты после победы на выборах Лая Цинде заявили, что они не поддерживают независимость Тайваня. Цель США — обеспечить мир в Тайваньском проливе, чтобы была безопасность как для Тайваня, так и для Штатов. Именно для этого Вашингтон работает над ускорением поставок вооружения Тайваню.

"Во время конфликта "Тайваню понадобится иметь вещи, которые уже размещены на острове, поэтому мы стараемся убедиться, что Тайвань имеет то, что ему нужно, и что они будут продолжать иметь то, что им нужно в любой ситуации", — сказала заместитель помощницы секретаря по региональной безопасности в бюро по военно-политическим вопросам Мира Резник.

Напомним, 18 января СМИ писали, что в Китае начались испытания новейшего фрегата Type 054B.

Также на Тайване впервые сообщили о военной активности КНР вблизи острова после выборов.