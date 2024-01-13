На Тайване состоялись выборы президента: что известно о лидере гонки (фото)

По информации журналистов, после обработки 95% бюллетеней лидирует Лай Циндэ. Политик утверждает, что привержен сохранению статус-кво государства, а также укреплению обороны острова.

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На президентских выборах на Тайване после обработки 95% бюллетеней лидирует Лай Циндэ, нынешний вице-президент страны, который набрал 40,3% голосов. Об этом пишет Reuters.

Остальные кандидаты — представитель главной оппозиционной силы Хоу Юи из Гоминьдана (33,4%) и бывший мэр Тайбэя Ко Вэньцзе из небольшой Тайваньской народной партии (26,3%) — уже признали свое поражение. Напомним, что в Китае нет второго тура выборов и побеждает тот, кто набрал больше голосов.

Как отмечает агентство, партия Лая, которая защищает самобытность Тайваня и отвергает территориальные притязания Китая, баллотируется на третий срок, что является беспрецедентным явлением в нынешней избирательной системе Тайваня.

Фото: Telegram

Одновременно проигравшая консервативная партия Гоминьдан является ярым сторонником сближения с КНР, поэтому напряженность в отношениях между материковым Китаем и Тайванем сохранится. Однако, по мнению экспертов Reuters, это вовсе не означает начало войны, но ситуация может эскалироваться, если Тайвань объявит о своей независимости и ее признают западные страны.

"В преддверии выборов Китай осудил Лая как опасного сепаратиста, заявив, что любые шаги к формальной независимости Тайваня означают войну, и отверг призывы Лая к переговорам", — напоминает издание.

И добавляет, что победитель выборов утверждает: он привержен сохранению мира и статус-кво в Тайваньском проливе, а также укреплению обороны острова.

Вместе с тем США, как замечает агентство, дают понять, что по такому пути идти не готовы, "по крайней мере пока".

Победивший демократ Лай Циндэ — что известно

Лай Циндэ, также известный как Уильям Лай — 64-летний тайваньский политический и государственный деятель, вступит в новую должность 20 мая. Уже известно, что вице-президентом станет 52-летняя Сьяу Бикхим, прежде возглавлявшая тайваньское представительство в США.

За годы политической карьеры был премьер-министром Китайской Республики и мэром города Тайнань. Член Законодательного Юаня с 1999-го по 2010 год. До сегодняшнего дня являлся вице-президентом и зампредседателя Совета национальной безопасности республики.

По образованию медик — учился в Национальном университете Чэнгун и Национальном университета Тайваня. Позднее Лай получил степень магистра в Гарвардской школе общественного здравоохранения и стал экспертом по повреждениям спинного мозга.

Считает Тайвань уже суверенным государством, поэтому объявлять о его независимости дополнительно необязательно. Этой же позиции придерживается действующая президент Тайваня Цай Инвэнь, чьим заместителем был Лай.

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Тайвань после выборов: предварительная оценка рисков

Напомним, Фокус писал, что Тайвань ошибочно заявил о возможном авиаударе Китая. Однако в китайском МИД призвали власти Тайваня "не сеять панику" вокруг запуска вблизи острова китайской ракеты-носителя со спутником.

Обозреватели The War Zone сообщили 9 января, что Китай накануне выборов в Тайване начал запускать над островом высотные воздушные шары.