Выборы перед лицом войны. Почему Тайвань — не Украина, хотя и очень похож

Выборы президента Тайваня, которые состоятся 13 января, — это выборы "между миром и войной". Угроза вторжения Китая давно держит в напряжении весь регион. Война в Украине при этом рассматривается как пробный шар — КНР может попытаться повторить пример российской агрессии, "присоединяя" непослушный остров.

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В эту субботу, 13 января, за 8 тысяч км от Украины произойдет событие, которое может прямо повлиять на нашу жизнь. В глобальном мире события, происходящие на другой стороне земного шара, могут иногда иметь большее влияние на ситуацию, чем те, что происходят за километр. Именно таким фактором для Украины являются выборы на Тайване.

Трансцендентная борьба с могущественным соседом

Между Украиной и Тайванем часто проводят параллели. Обе страны расположены на краях "демократического мира", выполняя роль его форпостов, соответственно, их разрушение будет означать выход авторитарных систем за пределы своего традиционного ареала, разрушение действующего мирового порядка. Отсюда и такая тесная связь.

В Тайбэе тщательно наблюдали за агрессией РФ против Украины, проецируя события в Украине на собственную безопасность. Похоже, и в Пекине российское вторжение воспринимают как возможную репетицию собственной интервенции на Тайвань. В Народно-освободительной армии Китая работают над ошибками ВС РФ в Украине. В Поднебесной активно практикуют поговорку о мудром, который учится на чужих ошибках.

Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении заявил, что "китайский народ по обе стороны Тайваньского пролива обязательно воссоединится". После этого высокопоставленный дипломат, ответственный за коммуникации с островом, обратился напрямую к тайваньцам с призывом "сделать правильный выбор". Учитывая тысячелетнюю историю склонности китайцев к символам и церемониям, можно утверждать, что в Пекине взяли курс на интеграцию Тайваня уже в этом году. И уже в ближайшие дни будет разыгрываться первый акт этой драмы, которая имеет шансы перерасти в трагедию. Им станет попытка мирной интеграции политическими методами.

Остров Тайвань живет как фактически полноценное независимое государство со своей армией, органами управления и, что самое важное, стилем жизни Фото: Pexels

Последние 75 лет остров Тайвань живет как фактически полноценное независимое государство со своей армией, органами управления и, что самое важное, стилем жизни, полностью отличным от того, что сложился на материковом Китае. Интересно, что Китайская Республика не сразу стала демократией. Сначала это был жестокий авторитарный режим военной хунты во главе с неизменным лидером генералиссимусом Чан Кайши. Военное положение на острове было отменено только в 1987 году (38 лет — рекорд продолжительности действия военного положения в мире). Лишь спустя девять лет в стране состоялись первые свободные выборы органов власти и состоятся ли 13 января последние во многом зависит от тайваньцев, которые демонстрируют достаточно высокую политическую активность.

Соучредитель журнала New Bloom Magazine Брайан Хиоэ отмечает чрезвычайно высокую степень интеграции политики в жизнь общества. На последних всеобщих выборах в 2020 году явка составила почти 75% (всего право голоса имеют около 19,5 млн граждан страны, которым исполнилось 20 лет).

От военной диктатуры — к образцово-показательной демократии

В период действия военного положения на острове сформировалась монодиктатура партии Гоминьдан, проигравшей гражданскую войну коммунистам в 1949 году. Однако в начале 80-х в стране начала действовать Демократическая прогрессивная партия. Понятно, что электоральной базой Демпартии в первые десятилетия демократии, когда на острове сложилась двухпартийная система, была молодежь и широкие слои населения, которые были настроены против действующей политической элиты. Поэтому логичным выбором для партии стал левый политический спектр, тогда как Гоминьдан стал классической правой консервативной партией.

Парадокс, но сейчас именно Гоминьдан выступает за дружбу с коммунистическим Китаем, и коммунистическая верхушка отвечает своему бывшему врагу взаимностью. Именно на Гоминьдан делают ставку в Пекине и этого никто даже не собирается скрывать. ДПП же является сторонником идеи обретения островом полноценной независимости в конечной перспективе.

Главные социально-экономические проблемы, на которые жалуются рядовые тайваньцы, это высокие цены на жилье и низкий уровень социальной защиты Фото: Pexels

ДПП у власти на острове с 2016 года. Ее популярности в определенной степени поспособствовали действия Пекина в отношении Гонконга, у которого отобрали автономию, несмотря на обещания Пекина не делать этого, данные еще в 1997 году, когда город согласился на интеграцию с КНР. Понятно, что это способствовало популяризации сторонников независимости Тайваня. Однако уже через два года ДПП потерпела ошеломляющее поражение на местных выборах, в частности мэром столицы был избран представитель Гоминьдана Хоу Ю И, который на этих выборах стал выдвиженцем от партии на пост президента страны. Он считает, что единственным шансом предотвратить войну с КНР является углубление экономического сотрудничества с материковым Китаем и усиление интеграции в отдельных сферах взаимодействия с Пекином.

Однако президентские выборы на Тайване отличаются от местных. В 2022 году люди голосовали против неудачной социально-экономической политики ГЧП. На первый план выходили бытовые проблемы простых тайваньцев. Понятно, что на президентских выборах приоритетным становятся вопросы стратегического политического курса. Поэтому лидером гонки, согласно последним опросам (по местному законодательству социологические опросы нельзя публиковать в течение последних десяти дней перед голосованием) все же является представитель Демократической прогрессивной партии, действующий вице-президент Лай Чин-тэ. Его готовы поддержать 35% избирателей.

Как будет голосовать Тайвань

Президентские выборы на Тайване проходят в один тур, независимо от явки и количества набранных голосов, побеждает тот кандидат, за которого проголосовало больше всего избирателей (в отличие от Украины и большинства демократических государств, где для победы в первом туре нужно набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании). Все же большинство тайванцев не доверяют официальному Пекину и тем более против поглощения своей свободной Родины авторитарной КНР. Жители Республики Китай ценят свою демократию, которую многие обозреватели называют одной из образцово-показательных в Азии.

Однако на самом деле в стране есть немало проблем. Одной из самых серьезных рядовые тайваньцы считают коррупцию среди элит. За годы пребывания у власти (каждый раз представитель ДПП выигрывал обе разрешенные законом президентские избирательные кампании 2000 и 2008 годов и 2016 и 2020 годов) Демократическая прогрессивная партия у многих стала ассоциироваться с политическим истеблишментом не меньше, чем Гоминьдан. И молодежь, которая голосовала за нее в середине 1990-х за это время выросла и постарела. Новое поколение нуждалось в новых лицах.

Третий не лишний

В демократических политических системах электоральный запрос никогда не бывает неудовлетворенным, поэтому политический спектр Тайваня дополнился новым цветом. К синему (цвет Гоминьдана) и зеленому (цвет ДПП) добавился бирюзовый цвет Народной партии Тайваня. В азиатских странах колористика имеет важное символическое значение. Бирюзовый цвет является результатом смешивания синего и зеленого цветов. Именно такой и является программа НПТ — конгломератом программных тезисов Гоминьдана и ДПП.

Первым весомым успехом НПТ стала победа на выборах мэра Тайбэя в 2014 году. Тогда им стал бывший хирург Ко Вэнь Чжэ. Он возглавлял столицу два срока подряд пока не уступил уже упоминавшемуся выше Хоу Ю И на последних муниципальных выборах. Теперь он будет соревноваться с ним уже на общенациональном уровне. Бывший хирург сравнил ситуацию на берегах тайваньского пролива с лечением рака простаты. Он завил, что удаление опухоли несет высокий уровень риска смерти пациента, в то время, как с опухолью человек может прожить долгую жизнь, время от времени осуществляя соответствующие лечебные процедуры. Этой метафорой он, очевидно, пытался объяснить, что "плохой мир лучше хорошей войны" и сосуществование с врагом вполне возможно, в то время, когда попытка его полного уничтожения может завершиться гибелью. Вместо этого Вэнь Чжэ натолкнулся на критику тайваньской урологической ассоциации, которая назвала эти тезисы антинаучными, абсурдными с точки зрения доказательной медицины.

Президентские выборы на Тайване проходят в один тур, независимо от явки и количества набранных голосов Фото: Фокус

В каждых выборах свой фаворит

Как уже указывалось выше, скорее всего президентом изберут представителя ДПП. Перед внешней угрозой, которую большинство тайванцев видит в КНР, все внутренние проблемы меркнут. Однако в один день с президентскими выборами (на которых по американскому образцу также будут выбирать и вице-президента) на острове состоятся и парламентские выборы. Китайская Республика является президентской страной — в ней президент формирует исполнительную власть, однако парламент издает законы, поэтому о каком-либо эффективном внедрении своего политического курса без контроля за парламентом речи быть не может.

Систему выборов в законодательный орган Республики Китай можно назвать усложненной смешанной. В парламенте Тайваня есть 113 мест, из них 73 депутата избираются по мажоритарной системе, 34 по партийным спискам (пропорциональная избирательная система), а еще 6 мест зарезервировано за коренными жителями острова. К слову половину мест в партийных списках должны занимать женщины.

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Понятно, что при такой системе спрогнозировать результаты выборов значительно сложнее. Ведь 65% рейтинга партии касаются лишь 34 мест, то есть дают лишь около 20 депутатов из 113. Судьба парламентского большинства определяется в мажоритарных округах, которые формируют две трети парламента. И вот здесь уже дадут о себе знать коррупция, социально-экономические проблемы, к которым рядовые тайваньцы относят высокие цены на жилье и низкий уровень социальной защиты уязвимых слоев населения. Правда, следует отметить, что в 2023 году на острове инфляция составила лишь чуть менее 3%, что является одним из мировых рекордов валютной устойчивости.

Ассоциированный научный сотрудник Тайваньской академии Синика в Вашингтоне Натан Ф. Батто предсказывает поражение ДПП. Правящая партия потеряет большинство, которое скорее всего получит Гоминьдан. Однако спутать карты националистам может НПТ, которая таким образом может ворваться в высшую политическую лигу и сбалансировать силы в законодательном органе.

В Тайбэе тщательно наблюдали за агрессией РФ против Украины Фото: Pexels

Тайвань — не Украина, хотя и очень похож

Существование Китайской Республики само по себе указывает на сложность и многогранность политической истории и международных отношений на планете, которые предусматривают многочисленные исключения из правил. Несмотря на много тождеств в ситуации с Украиной и Тайванем есть и немало существенных различий:

Тайвань не является полностью суверенной страной. Китайская Республика стала не просто основательницей ООН, но и постоянным членом ее Совета Безопасности, однако в 1971 году добровольно-принудительно под давлением США уступила это место Китайской народной республике (самое большое достижение дипломатии уже покойного Генри Киссинджера). Теперь сам Вашингтон признает остров частью КНР. Не признает Тайвань и Украина. Фактически США выступают гарантом широкой автономии Тайбэя, по аналогии со статусом Гонконга, который должен был быть "другой системой в одном государстве" (такому положению вещей был положен конец в 2020 году).

Республика Китай никогда не претендовала на национальную идентичность. Это политическое образование стороны, проигравшей гражданскую войну в Китае в 1949 году.

Поэтому тот, кто указывает на полную аналогию между Украиной и Тайванем, в определенной степени ретранслирует кремлевскую пропаганду. Ведь именно такие тезисы звучат из Москвы — Украина неполноценное государство и никакой украинской нации не существует, есть только политическое образование, которое разделяет "один народ". В случае с Тайванем именно так в значительной степени и есть.

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Поэтому не стоит искать на тайваньских выборах местного "Януковича" или "Медведчука". У острова своя политическая история. И отождествление выборов с референдумом независимости Тайваня — это не более, чем политическая технология правящей Демократической прогрессивной партии, которая таким образом пытается сыграть на патриотических чувствах тех тайванцев, которые все еще колеблются за кого им отдать свой голос. В конце концов даже потенциальный победитель президентских выборов представитель ДПП Лай Чин-тэ не провозгласит независимость Тайваня сразу, и скорее всего не сделает этого в течение своей каденции, ведь это стало бы прямым вызовом мощному материковому Китаю, который остается крупнейшим экономическим партнером свободолюбивого острова. А войны не хочет никто. В Тайване смотрят как российские ракеты разрушают украинскую гражданскую инфраструктуру и это отбивает у многих желание идти на прямое столкновение с КНР. Здесь Кремль действительно оказал услугу своему нынешнему патрону.

Не сделает действительно каких-то по-настоящему весомых шагов в сторону слияния с КНР и основной оппозиционер страны — представитель Гоминьдана и действующий мэр столицы Хоу Ю И. В КНР существует план поэтапного поглощения Тайваня, интегрируя в разные сферы китайской системы отдельные отрасли и населенные пункты — и здесь у мэра Тайбэя широкое поле для действий, однако за полтора года он не предпринял никаких радикальных действий. Объяснение этому простое — у всех перед глазами пример Гонконга. А кто же желает стать второстепенным чиновником в авторитарном государстве, где иногда могут бесследно исчезать даже ТОП-чиновники.

Наконец сохранения статуса кво стремится и тайваньское общество. Сторонники полноценной независимости и слияния с КНР находятся по краям политической системы, а большинство стремится к сохранению хотя и не безоблачного, но довольно сытого действующего образа жизни.

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