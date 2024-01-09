Новый виток напряжения: Китай запускает над Тайванем воздушные шары (фото)

На 13 января планируется проведение президентских и парламентских выборов на Тайване, поэтому Тайбэй опасается новых провокаций от коммунистов.

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На этой неделе на Тайване должны состояться президентские выборы. Тем временем КНР запускает высотные воздушные шары для наблюдения за островом. Об этом сообщает The War Zone.

Китай начал запускать над Тайванем высотные воздушные шары. Тайбэй заявляет, что это несет угрозу для международной авиации в регионе и является формой психологической игры. Министерство обороны Тайваня сообщило, что над островом и над Тайваньским проливом было зафиксировано несколько случаев полета китайских воздушных шаров.

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В последние дни наблюдался всплеск активности со стороны Китая, воздушные шары летят над самим островом. 8 января Минобороны отрапортовало о фиксации 9 китайских самолетов, 4 кораблей и трех воздушных шаров. Последние пролетели примерно на высоте от 5 до 7,5 км. Один шар прошел в южной части острова. За день до того было обнаружено еще два китайских воздушных шара на высоте 5,1 и 7,4 км.

Маршрут воздушных шаров над Тайваньским проливом и островом

"Мы также выражаем наше осуждение пренебрежению китайскими коммунистами к авиационной безопасности и пренебрежение безопасностью пассажиров во время перелетов через Тайваньский пролив и международных рейсов", — заявили в министерстве обороны Тайваня.

Пока нет доказательств, использует ли КНР воздушные шары для разведки Тайваня, однако потенциально такая возможность очевидна. Возможным доказательством того, что воздушные шары использовались для сбора разведданных о Тайване, является утверждение, что некоторые из этих аппаратов пролетели вблизи крупных авиабаз.

13 января на Тайване состоятся президентские и парламентские выборы. На фоне этого есть беспокойство, что Китай может вмешаться в политику на острове.

Напомним, 7 января СМИ писали, что в китайской армии процветает коррупция. В некоторых ракетах вода вместо топлива.

Также Китай намерен оснастить истребителей J-20 ядерным вооружением.