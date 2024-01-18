Впервые после выборов: Тайвань сообщил о масштабной военной активности Китая вблизи острова

По данным журналистов, вероятной причиной усиления военной активности Пекина может быть то, что на выборах президента Тайваня победил кандидат, которого Китай считает "сепаратистом".

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Министерство обороны Тайваня зафиксировало присутствие 18 военных воздушных судов ВВС Китая, которые находились вблизи острова и совершали совместные патрули с военными кораблями. Это первый случай значительной военной активности со стороны Пекина после проведения выборов на Тайване. Об этом сообщает Reuters.

Одиннадцать военных воздушных судов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и прилегающие районы, взаимодействуя с китайскими военными кораблями. Ранее срединная линия пролива служила неофициальным барьером между двумя сторонами, однако в настоящее время китайские воздушные силы регулярно пересекают ее.

Тайвань направил свои военные силы с целью наблюдения за обстановкой.

Представитель Государственного департамента США обратил внимание на действия КНР и призвал Пекин воздерживаться от использования выборов на Тайване в качестве "повода для эскалации".

Источник агентства Reuters, ознакомленный с точкой зрения администрации президента США Джо Байдена, не исключает возможности того, что Пекин воспользуется предстоящими несколькими месяцами для постепенного усиления давления на Тайвань.

Китай, рассматривающий Тайвань как свою территорию, в течение последних четырех лет регулярно направляет военные самолеты и корабли к этому острову.

Вероятной причиной усиления военной активности может быть тот факт, что 13 января жители Тайваня избрали нового президента — представителя руководящей Демократической прогрессивной партии Уильяма Лая, которого Пекин считает "сепаратистом".

Напомним, обозреватели The War Zone сообщили 9 января, что Китай накануне выборов в Тайване начал запускать над островом высотные воздушные шары. Тайбэй по этому поводу заявил, что это несет угрозу для международной авиации в регионе и является формой психологической игры.

А также Министерство обороны Тайваня 9 января ошибочно сообщило своим гражданам о запуске Китаем не спутника, а ракеты, предупредив их о возможном авианалете. Военные позже сообщили, что ошибка произошла из-за неправильного перевода с английского языка, так как населению было отправлено на мобильные телефоны двуязычное предупреждение.