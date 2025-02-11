Самолет спецпредставителя Трампа заметили возле Москвы: что известно

В Кремле отрицают визит спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву. В Росавиации говорят, что это был "разовый технический рейс".

Related video

Под Москвой в международном аэропорту "Внуково" приземлился бизнес-джет Gulfstream G650ER, который связывают с президентом США Дональдом Трампом. Владельцем борта указана компания, зарегистрированная по адресу Стива Уиткоффа, спецпредставителя США по Ближнему Востоку, однако доказательств того, что он посетил РФ, нет, сообщает медиа "Важные истории".

Сервис для отслеживания полетов ADSBexchange показал регистрационный номер джета — N103WG. На сайте Flightradar данные об этом рейсе не отображаются.

Сервис ADSBexchange показал связанный с Трампом джет Gulfstream G650ER возле Москвы Фото: Скриншот

В реестре Федерального авиационного управления США (FAA) указано, что владельцем самолета N103WG является компания WG AVIATION III LLC. По данным сервиса Instant Checkmate, Стивен Уиткофф имеет регистрацию по тому же адресу, что и эта компания — 1400 W 28th St, Miami Beach в штате Флорида.

На сайте FAA владельцем джета указана компания WG AVIATION III LLC Фото: Скриншот

Этим джетом ранее пользовался и сам Дональд Трамп. В частности, в декабре 2024 года, еще до своей инаугурации, он летал на нем в Париж.

Дональд Трамп возле бизнес-джета Gulfstream Фото: Facebook / Тетяна Висоцька

В Кремле говорят, что информации о прибытии в Россию спецпредставителя США Стива Уиткоффа у них нет, передает пропагандистское российское информационное агентство ТАСС. Позже в Росавиации пояснили, что полет джета в Москву из Вашингтона был "разовым техническим рейсом санитарного характера", что является "обычной практикой гуманитарного взаимодействия между государствами".

Напомним, 11 февраля СМИ писали, что посол США в Москве Линн Трейси провела переговоры с высокопоставленным российским дипломатом — заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон 10 февраля анонсировал закон о ленд-лизе для отправки Украине "победного оружия".