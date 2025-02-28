"Як змогли, так і зробили": експерт пояснив, чому "шахеди" стали гучніше літати (відео)

Костянтин Криволап підкреслив, що Україна серйозно займається питаннями розроблення дронів-перехоплювачів, які літають на значно вищих швидкостях, ніж "шахеди".

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Ударні безпілотники типу "шахед" стали гучнішими не через китайські двигуни, а тому, що літають на меншій висоті. Про це в етері телемарафону заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Вони стали нижче літати і тому звук став ближче. Відлуння стало краще", — сказав Криволап.

Він пояснив, що росіяни далі використовують у цих дронах китайський поршневий двигун.

"Вони його просто скопіювали: як змогли, так і зробили. Від нього вимагається, щоб він міг певний час летіти, десь 10-20-25 годин, а потім він може сміливо "вмирати", — зазначив Криволап.

Водночас експерт зауважив, що росіяни модернізують "шахеди" в напрямку покращення системи навігації, що дозволяє бути менш чутливими до української системи радіоелектронної боротьби.

Крім того, з’явилися окремі моделі російських "шахедів", в яких є оптика, і вони збирають розвіддані.

"Ми повинні це розуміти і розробляти свої системи, які не дозволять цим "шахедам" взагалі літати над нашими містами", — підкреслив Криволап.

За його словами, росіяни будуть збільшувати кількість та швидкість дронів, а також покращувати системи наведення "шахедів". Як приклад експерт навів те, що спочатку на "шахедах" була одна спеціальна антена типу "комета", а тепер окупанти подекуди застосовують по чотири або навіть вісім таких антен.

Насамкінець Криволап розповів, що Україна серйозно займається питаннями розроблення дронів-перехоплювачів, які літають на значно вищих швидкостях, ніж "шахеди".

"Майбутнє все ж таки буде рухатися в напрямку зменшення вартості знищення цього "шахеда". За можливості, це може бути і лазерна зброя. Може бути зброя засобів надвисокої частоти, коли не в промінь лазера проектується, а робиться дуже потужне мікрохвильове випромінювання, що може вивести саму електроніку з ладу. Це легка авіація, яка може закріпити засоби ураження і за допомогою різних систем знаходити "шахеди", потім їх вражати на якихось пересічних курсах — зверху або збоку", — наголосив Криволап.

Нагадаємо, 27 лютого через атаку "шахедів" на Київщині спалахнуло підприємство.

Фокус також писав про те, що ЗСУ влаштовують перегони дронів у небі, щоб збивати "шахеди".