ВС РФ начали использовать лошадей на фронте: дрон ВСУ атаковал российского кавалериста (видео)

Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали, как нейтрализуют с помощью дронов российскую кавалерию.

Момент попадания дрона в скачущего на лошади российского оккупанта бойцы опубликовали на своих страницах в соцсетях.

"Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих "мясных штурмов", что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает – операторы дронов 5-го штурмового батальона 92 ОШБр "минусуют" врага, как только видят цель", – говорится в подписи.

В комментариях единственное, что расстроило пользователей, так это то, что вместе с пораженным оккупантом пострадала и лошадь. Сожаление по этому поводу выразили и сами военные.

Еще в феврале этого года издание Bild писало о том, что видео, снятые на передовой, показывают, что с начала месяца в российских войсках все чаще используют ослов, чтобы доставлять оружие и боеприпасы на поле боя. Прежде Силы обороны Украины, используя дроны-камикадзе и артиллерийские снаряды, уничтожали десятки тысяч военнослужащих и тяговых средств ВС РФ.

Виктор Соболев, отставной российский генерал попытался оправдать такое логистическое решение военного командования.

"Сейчас очень большие сложности в обеспечении частей и подразделений, среди прочего, и в штурмовых отрядах, группах и т.д., боеприпасами, военно-техническим имуществом и продовольствием. Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально", — объяснил он.

