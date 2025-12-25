Бійці Нацгвардії спалили російський "Солнцепьок" за 8 млн доларів (відео)

Військовослужбовці Національної гвардії України знищили російську вогнеметну систему "Солнцепьок" вартістю понад 8 мільйонів доларів.

Вполювати "Солнцепьок"⁣⁣ вдалось підрозділу ударних БпЛА НГУ "Lasar’s Group", повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

⁣⁣"В межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А "Солнцепьок". Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України.⁣", — написав Півненко.

⁣⁣Він пояснив, що у той час, як ворожа техніка вела вогонь, її зафіксувала аеророзвідка 32 ОМБр.

"Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі", — зазначив Півненко.

⁣⁣Командувач НГУ підкреслив, що ТОС-1А "Солнцепьок" — це важка вогнеметна система, яка стріляє термобаричними боєприпасами та призначена для знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.⁣⁣

Відео дня

⁣⁣Загальна вартість такої установки, за словами Півненка, складає близько 8 мільйонів доларів.

Нагадаємо, бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" знищили механізовану колону ЗС РФ, що штурмувала Добропілля.

Фокус також писав про те, що ЗСУ знищили дві С-400 у Бєлгородській області.