Бійці Нацгвардії спалили російський "Солнцепьок" за 8 млн доларів (відео)
Військовослужбовці Національної гвардії України знищили російську вогнеметну систему "Солнцепьок" вартістю понад 8 мільйонів доларів.
Вполювати "Солнцепьок" вдалось підрозділу ударних БпЛА НГУ "Lasar’s Group", повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
"В межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А "Солнцепьок". Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України.", — написав Півненко.
Він пояснив, що у той час, як ворожа техніка вела вогонь, її зафіксувала аеророзвідка 32 ОМБр.
"Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі", — зазначив Півненко.
Командувач НГУ підкреслив, що ТОС-1А "Солнцепьок" — це важка вогнеметна система, яка стріляє термобаричними боєприпасами та призначена для знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.
Загальна вартість такої установки, за словами Півненка, складає близько 8 мільйонів доларів.
