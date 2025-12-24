"Идет прорыв": российские военные ныли из-за потери Купянска

Украинские военные продолжают успешную операцию по деоккупации Купянска от российских войск. ВС РФ не контролируют город, а те, кто остаются в нем, несут значительные потери.

Эта информация существенно отличается от докладов российского Генштаба. Еще 20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о захвате Купянска. В то же время российские военные жалуются, что эта информация не соответствует действительности, а реальная ситуация в городе стала "хуже критической" для российских войск. Telegram-канал "Быть или" собрал ряд заявлений российских военкоров, в том числе с некоторых каналов, которые заблокированы на территории Украины.

В частности, один из крупнейших российских Telegram-каналов, который якобы связан с Минобороны РФ, "Рыбарь" жалуется на "систематическое" преувеличение успехов и передачу неправильной информации наверх". По его словам, ложные доклады привели к тому, что резервы, которые должны были бы использоваться для оккупации и зачистки Купянска, были переброшены на другие направления.

Відео дня

Он заявляет о ситуации, "хуже критической", для россиян, находящихся в городе:

"Значительная часть плацдарма на западном берегу реки Оскол, в частности села Кондрашовка, Радьковка и Московка, а также территория возле молочноконсервного комбината потеряны".

Кроме того, он рассказал, что в декабре одно из подразделений россиян потеряло почти 150 бойцов на подступах к селу, которое якобы было захвачено РФ еще в ноябре.

"Рыбарь" утверждает, что контрнаступление ВСУ было нанесено "фактически в пустоту", а сдержать его было невозможно.

"Немалых потерь в Купянске не было, потому что терять там особо некого было", — подчеркнул он.

На своей карте "Рыбарь" демонстрирует Купянск как территорию, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

Карта Купянска от "Рыбака" Фото: Пропагандистский канал Рыбарь

Еще один канал, который связывают с Минобороны РФ, "Военный осведомитель" вспоминает о заявлениях российских пропагандистов относительно приезда Владимира Зеленского в Купянск. РФ пыталась выдать визит украинского президента за фейк. В посте отмечается, что "антикризисные" меры в медиа не помогли удержать город на самом деле.

"Зато медали все получили. Кажется, в будущем стоит ожидать уже третьего освобождения Купянска", — пишет автор.

Зато Telegram-канал "Два майора" отмечает, что ситуация в Купянске может быть еще хуже, чем казалось ранее. По данным автора, ВСУ достигли успеха в Московке, Соболевке и Радьковке за счет введения резервов и наращивания дронов в небе.

Сейчас Силы обороны Украины ведут бои, чтобы отрезать часть оккупантов от основных сил.

Кроме того, канал сообщает о прекращении выплат части подразделений ВС РФ за наступательные и оборонительные действия.

А военкор Анатолий Радов лишь кратко подытожил успехи россиян на этом направлении, заявив, что "Купянск про**бан", впрочем отметив, что якобы продолжаются попытки восстановить позиции.

Ситуация в Купянске — что говорят в Украине

Перед этим начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты оказались в суровом окружении, и теряют свое присутствие в городе.

Ситуация в Купянске Фото: Карта DeepState

"Была попытка давления в сторону Купянска-Узлового, который пытался разрекламировать Путин. Но сказать, что там есть успех — нет. Хотя очень активное давление именно на этой неделе", — сообщил Трегубов.

Зато президент Владимир Зеленский заявлял, что в Купянске осталось около 100 российских военных, "но это временно".

Также глава государства рассказал, что генерал ВС РФ, который рассказывал о якобы захвате Купянска, исчез, после успешной контратаки Сил обороны Украины на этом направлении.

"Мы видели видео, где генерал отчитывался об их захвате. А потом я поехал в Купянск, и действительно, ситуация была сложной, а линия фронта была очень близко. Но наши Вооруженные силы контролируют Купянск. Потом этот генерал исчез, неизвестно куда", — заявил Зеленский.

Напомним, 17 декабря Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины взяли под контроль почти 90% Купянска.

А 19 декабря Владимир Путин отреагировал на новости о деоккупации Купянска, назвав Зеленского "талантливым артистом" и в очередной раз заявил о захвате города.