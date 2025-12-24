"Йде прорив": російські військкори скиглять через втрату Куп'янська

Українські військові продовжують успішну операцію по деокупації Куп'янська від російських військ. ЗС РФ не контролюють місто, а ті, хто залишаються в ньому, несуть значні втрати.

Ця інформація суттєво відрізняється від доповідей російського Генштабу. Ще 20 листопада начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів президенту Росії Володимиру Путіну про захоплення Куп'янська. У той же час російські військкори скаржаться, що ця інформація не відповідає дійсності, а реальна ситуація в місті стала "гірше за критичну" для російських військ. Telegram-канал "Быть или" зібрав низку заяв російських військкорів, зокрема з деяких каналів, які заблоковані на території України.

Зокрема, один з найбільших російських Telegram-каналів, який нібито пов'язаний з Міноборони РФ, "Рыбарь" скаржиться на "систематичне" перебільшення успіхів і передачу неправильної інформації наверх". За його словами, неправдиві доповіді призвели до того, що резерви, які мали би використовуватися для окупації і зачистки Куп'янська, були перекинуті на інші напрямки.

Він заявляє про ситуацію, "гірше за критичну", для росіян, які перебувають у місті:

"Значна частина плацдарму на західному березі річки Оскіл, зокрема села Кондрашівка, Радьковка та Московка, а також територія біля молочноконсервного комбінату втрачені".

Крім того, він розповів, що у грудні один з підрозділів росіян втратив майже 150 бійців на підступах до села, яке нібито було захоплене РФ ще в листопаді.

"Рыбарь" стверджує, що контрнаступ ЗСУ було завдано "фактично в порожнечу", а стримати його було неможливо.

"Чималих втрат у Куп'янську не було, тому що втрачати там особливо не було кого", — наголосив він.

На своїй мапі "Рыбарь" демонструє Куп'янськ як територію, яка перебуває під контролем Сил оборони України.

Мапа Куп'янська від "Рыбаря" Фото: Пропагандистський канал Рыбарь

Ще один канал, який пов'язують з Міноборони РФ, "Военный осведомитель" згадує про заяви російських пропагандистів щодо приїзду Володимира Зеленського до Куп'янська. РФ намагалася видати візит українського президента за фейк. У пості наголошується, що "антикризові" заходи в медіа не допомогли утримати місто насправді.

"Зате медалі всі отримали. Здається, у майбутньому варто очікувати вже на третє визволення Куп'янська", — пише автор.

Натомість Telegram-канал "Два майора" наголошує, що ситуація в Куп'янську може бути ще гіршою, ніж здавалося раніше. За даними автора, ЗСУ досягли успіху в Московці, Соболівці та Радьковці за рахунок введення резервів та нарощування дронів у небі.

Зараз Сили оборони України ведуть бої, аби відрізати частину окупантів від основних сил.

Крім того, канал повідомляє про припинення виплат частині підрозділів ЗС РФ за наступальні та оборонні дії.

А воєнкор Анатолій Радов лише коротко підсумував успіхи росіян на цьому напрямку, заявивши, що "Куп'янськ про**бан", утім зазначивши, що нібито тривають спроби відновити позиції.

Ситуація в Куп'янську — що кажуть в Україні

Перед цим начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що окупанти опинилися в суворому оточенні, і втрачають свою присутність в місті.

Ситуація в Куп'янську Фото: Мапа DeepState

"Було намагання тиску в бік Куп'янська-Вузлового, який намагався розрекламувати Путін. Але сказати, що там є успіх — ні. Хоча дуже активний тиск саме цього тижня", — повідомив Трегубов.

Натомість президент Володимир Зеленський заявляв, що у Куп'янську залишилось близько 100 російських військових, "але це тимчасово".

Також голова держави розповів, що генерал ЗС РФ, який розповідав про нібито захоплення Куп'янська, зник, після успішної контратаки Сил оборони України на цьому напрямку.

"Ми бачили відео, де генерал звітував про їхнє захоплення. А потім я поїхав до Куп'янська, і справді, ситуація була складною, а лінія фронту була дуже близько. Але наші Збройні сили контролюють Куп'янськ. Потім цей генерал зник, невідомо куди", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 17 грудня Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України взяли під контроль майже 90% Куп'янська.

А 19 грудня Володимир Путін відреагував на новини про деокупацію Куп'янська, назвавши Зеленського "талановитим артистом" і вкотре заявив про захоплення міста.