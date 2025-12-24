Дроны ударили по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области (видео)

В ночь на 24 декабря ударные беспилотники атаковали Ефремовский завод синтетического каучука, который расположен в Тульской области России.

В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, сообщил телеграм-канал "Supernova+", который обнародовал видео с подтверждением атаки.

"Ефремов, Тульская область. Сегодня ночью было атаковано ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука". Спутники NASA FIRMS также фиксируют пожар на территории предприятия", — говорится в подписи к видео.

На обнародованных кадрах видно пожар, который поднялся на заводе, а также пожарную технику, которая направляется на ликвидацию возгорания.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку на регион, однако заявил, что российская ПВО якобы уничтожили 12 украинских беспилотников.

"Во время отражения воздушной атаки обломками БПЛА повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. Сейчас открытое горение локализовано", — написал Миляев.

По его словам, пострадавших нет, а на месте происшествия уже работают оперативные службы.

Место расположения завода на карте Фото: соцмережі

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки БПЛА по Ефремовскому нефтехимическому заводу, который используют для нужд российской армии.

