Дроны разбили нефтехимический завод в Ставропольском крае РФ (видео)

В ночь на 23 декабря ударные беспилотники атаковали город Буденновск Ставропольского края РФ, где был поражен нефтехимический завод "Ставролен".

"Атака БПЛА на химический завод "Ставролен" в городе Буденновск, Ставропольский край", — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован прицельный удар по химическому предприятию.

В соцсетях также показали детальные координаты, по которым произошло поражение.

Место удара дронов по Буденновску Фото: Соцмережі

По словам местных жителей в городе прогремели по меньшей мере 10 взрывов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после полуночи лишь сообщил, что на территории региона объявлена дроновая опасность, однако о поражении нефтехимического завода не отмечал.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по заводу "Ставролен".

Відео дня

Напомним, в ночь на 12 ноября ударные беспилотники уже атаковали химическое предприятие "Ставролен" в Буденновске.

Фокус также писал о том, что диверсанты ГУР достали Су-30 и Су-27 в тылу ВС РФ.