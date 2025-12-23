Дрони розтрощили нафтохімічний завод у Ставропольському краю РФ (відео)

У ніч на 23 грудня ударні безпілотники атакували місто Будьонновськ Ставропольського краю РФ, де було уражено нафтохімічний завод "Ставролен".

"Атака БПЛА на хімічний завод "Ставролен" у місті Будьонновськ, Ставропольський край", — йдеться у підписі до відео, на якому зафіксований прицільний удар по хімічному підприємству.

У соцмережах також показали детальні координати, по яких відбулось ураження.

Місце удару дронів по Будьонновську Фото: Соцмережі

За словами місцевих мешканців у місті пролунали щонайменше 10 вибухів.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров після опівночі лише повідомив, що на території регіону оголошено дронову небезпеку, проте про ураження нафтохімічного заводу не зазначав.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по заводу "Ставролен".

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада ударні безпілотники вже атакували хімічне підприємство "Ставролен" у Будьонновську.

Фокус також писав про те, що диверсанти ГУР дістали Су-30 та Су-27 в тилу ЗС РФ.