Диверсанти ГУР дістали Су-30 та Су-27 в тилу ЗС РФ: деталі двотижневого планування (відео)

Головне управління розвідки Міністерства оборони влаштувало диверсію на Липецькому аеродромі та підпалило два дороговартісні літаки Су-30 та Су-27 Збройних сил Російської Федерації. Планування диверсії тривало два тижні. Як діяли агенти ГУР, пробираючись в глибокий тил противника?

Спецоперація під Липецьком відбулась в ніч з 20 на 21 грудня, ідеться у повідомлення ГУР Міноборони на сторінці Facebook. Диверсанти пробрались на військовий аеродром, розташований на 300 км вглиб російської території. Також вказані точні номери знищених літаків — №12 Су-27 та №82 Су-30. Сумарна вартість Су-30 та Су-27, які згоріли під Липецьком — близько 100 млн дол.

Операцію вдалось втілити завдяки "ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму", повідомила українська розвідка. На територію Липецького військового аеродрому пробрався представник сил опору, який вивів з ладу два літаки ЗС РФ. Перед цим за військовою базою ЗС РФ стежили та відслідкували, як відбувається патрулювання та графік чергувань. У якийсь момент в ангар, у якому стояли Су-30 та Су-27, пробрались українські диверсанти та підпалили російські літаки, які скидають бомби на позиції ЗСУ та населені пункти.

Відео дня

Новина доповнюється…