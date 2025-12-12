"Примари" спалили російський Ан-26 в Криму: в ГУР розповіли деталі операції (відео)

Дрони спеціального підрозділу "Примари" ГУР знищили в Криму російський транспортний літак Ан-26 в момент підготовки до зльоту. Також українські безпілотники уразили дві дорогі російські радіолокаційні системи.

Знищення Ан-26 в Криму пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтвердила 12 грудня. Атаки на російську техніку на тимчасово окупованому півострові відбулися 10-11 грудня.

"Загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий", — розповіли у пресслужбі відомства.

Також у розвідці розповіли, що дрони "Примар" успішно уразили в Криму дві ворожі радіолокаційні системи:

РЛС 55Ж6М "нєбо-М";

РЛС 64Н6Е, заховану в купол, яка була "очима" зенітних ракетних комплексів С-300/С-400.

РФ втрачає Ан-26 в Криму не вперше

Про те, що під час удару по Криму було знищено літак Ан-26 на території аеродрому "Кача", в соцмережах писали 11 грудня. Також російські пабліки повідомляли, що серед російських військовослужбовців є загиблі та поранені.

Раніше внаслідок атаки дронів ГУР у Криму згоріли Ан-26 та Мі-8 25 вересня, що підтвердили супутникові знімки. Від Ан-26 з бортовим номером RF-46878 ("Синій 30") лишилися тільки сліди пожежі.

Останні удари по Криму

В ГУР 5 грудня показали цілі, знищені у Криму протягом 14 днів. Дрони спецпідрозділу "Примари" атакували фронтовий бомбардувальник Су-24, антену в радіопрозорому куполі, радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2", БпЛА "Оріон", дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот", вантажний потяг і військову вантажівку "Урал" на стоянці.

В ніч на 4 грудня ГУР знищило літак МіГ-29 ЗС РФ у Криму.