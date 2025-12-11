Удар по Криму: знищено літак Ан-26, серед окупантів є втрати, — соцмережі

За попередніми даними, літак Ан-26 було уражено на території аеродрому "Кача". Крім повітряного судна, як стверджують пабліки, серед російських військовослужбовців є ліквідовані та поранені.

Російський Telegram-канал "На пределе", який розповідає новини про російських льотчиків, перший повідомив, що на аеродромі в Качі дроном "уражено літак Ан-26".

Також інформацію підтвердили партизани руху "Атеш", повідомивши, що агенти "Атеш" також надали "серйозну допомогу Силам оборони України".

Тим часом, самі росіяни заявляють про безліч жертв серед російських вертолітників на аеродромі в Качі.

Але точних даних немає, оскільки інформацію приховує і офіційна російська влада, і окупаційна влада Криму.

До слова, ще вдень "Атеш" писав про те, що українські дрони готуються вдарити по військових об'єктах у Севастополі та Качі.

Варто зазначити, що також у соцмережах є інформація про можливу ліквідацію командира ПВК "Еспаньола" Станіслава Орлова. Журналіст і блогер Денис Казанський повідомив, що військового злочинця нібито застрелили під час спроби затримання.

Неясно, де міг бути ліквідований Орлов — у Качі, або ж в іншому місці.

Аеродром Кача використовується ворогом як військова база для авіації, гелікоптерів і безпілотників, зокрема 318-го окремого змішаного авіаполку з літаками Ан-26, Бе-12 і гелікоптерами Ка-27. З цього аеродрому окупанти запускають дрони по півдню України.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про ПВК "Еспаньйола" і про її командирів, один з яких, Михайло Турканов, неодноразово опинявся в центрі скандалу через численні нацистські татуювання.

А наприкінці листопада українські дрони вразили в Таганрозі літак А-100ЛЛ, створений на основі літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.