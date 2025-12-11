Удар по Крыму: уничтожен самолет Ан-26, среди оккупантов есть потери, — соцсети

По предварительным данным, самолет Ан-26 был поражен на территории аэродрома "Кача". Помимо воздушного судна, как утверждают паблики, среди российских военнослужащих есть ликвидированные и раненые.

Российский Telegram-канал "На пределе", который рассказывает новости о российских летчиках, первый сообщил, что на аэродроме в Каче дроном "поражен самолет Ан-26".

Также информацию подтвердили партизаны движения "Атеш", сообщив, что агенты "Атеш" также оказали "серьезную помощь Силам обороны Украины".

Тем временем, сами россияне заявляют о множестве жертв среди российских вертолетчиков на аэродроме в Каче.

Но точных данных нет, так как информацию скрывают и официальные российские власти, так и оккупационные власти Крыма.

К слову, еще днем "Атеш" писал о том, что украинские дроны готовятся ударить по военным объектам в Севастополе и Каче.

Стоит отметить, что также в соцсетях есть информация о возможной ликвидации командира ЧВК "Эспаньола" Станислава Орлова. Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что военного преступника якобы застрелили при попытке задержания.

Неясно, где мог быть ликвидирован Орлов – в Каче, или же в другом месте.

Аэродром Кача используется врагом как военная база для авиации, вертолетов и беспилотников, в частности 318-го отдельного смешанного авиаполка с самолетами Ан-26, Бе-12 и вертолетами Ка-27. С этого аэродрома оккупанты запускают дроны по югу Украины.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о ЧВК "Эспаньола" и о ее командирах, один из которых, Михаил Турканов, неоднократно оказывался в центре скандала из-за многочисленных нацистских татуировок.

А в конце ноября украинские дроны поразили в Таганроге самолет А-100ЛЛ, созданный на основе самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.