"Призраки" сожгли российский Ан-26 в Крыму: в ГУР рассказали детали операции (видео)

Дроны специального подразделения "Призраки" ГУР уничтожили в Крыму российский транспортный самолет Ан-26 в момент подготовки к взлету. Также украинские беспилотники поразили две дорогостоящие российские радиолокационные системы.

Уничтожение Ан-26 в Крыму пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердила 12 декабря. Атаки на российскую технику на временно оккупированном полуострове произошли 10-11 декабря.

"Захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели, однако осуществить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" — ударили филигранно в левый турбовинтовой", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в разведке рассказали, что дроны "Призрак" успешно поразили в Крыму две вражеские радиолокационные системы:

РЛС 55Ж6М "небо-М";

РЛС 64Н6Е, спрятанную в купол, которая была "глазами" зенитных ракетных комплексов С-300/С-400.

РФ теряет Ан-26 в Крыму не впервые

О том, что во время удара по Крыму был уничтожен самолет Ан-26 на территории аэродрома "Кача", в соцсетях писали 11 декабря. Также российские паблики сообщали, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые.

Ранее в результате атаки дронов ГУР в Крыму сгорели Ан-26 и Ми-8 25 сентября, что подтвердили спутниковые снимки. От Ан-26 с бортовым номером RF-46878 ("Синий 30") остались только следы пожара.

Последние удары по Крыму

В ГУР 5 декабря показали цели, уничтоженные в Крыму в течение 14 дней. Дроны спецподразделения "Призраки" атаковали фронтовой бомбардировщик Су-24, антенну в радиопрозрачном куполе, радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2", БпЛА "Орион", две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет", грузовой поезд и военный грузовик "Урал" на стоянке.

В ночь на 4 декабря ГУР уничтожило самолет МиГ-29 ВС РФ в Крыму.