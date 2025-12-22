Диверсанты ГУР достали Су-30 и Су-27 в тылу ВС РФ: детали двухнедельного планирования (видео)

Главное управление разведки Министерства обороны устроило диверсию на Липецком аэродроме и подожгло два дорогостоящих самолета Су-30 и Су-27 Вооруженных сил Российской Федерации. Планирование диверсии продолжалось две недели. Как действовали агенты ГУР, пробираясь в глубокий тыл противника?

Спецоперация под Липецком состоялась в ночь с 20 на 21 декабря, говорится в сообщении ГУР Минобороны на странице Facebook. Диверсанты пробрались на военный аэродром, расположенный на 300 км вглубь российской территории. Также указаны точные номера уничтоженных самолетов — №12 Су-27 и №82 Су-30. Суммарная стоимость Су-30 и Су-27, которые сгорели под Липецком — около 100 млн долл.

Операцию удалось воплотить благодаря "тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму", сообщила украинская разведка. На территорию Липецкого военного аэродрома пробрался представитель сил сопротивления, который вывел из строя два самолета ВС РФ. Перед этим за военной базой ВС РФ следили и узнали, как происходит патрулирование и график дежурств. В какой-то момент в ангар, в котором стояли Су-30 и Су-27, пробрались украинские диверсанты и подожгли российские самолеты, сбрасывающие бомбы на позиции ВСУ и населенные пункты.

Удар ГУР по РФ — что произошло с Су-30 и Су-27

На видео, опубликованном ГУР, показали определенные детали спецоперации в Липецке. Видим, что диверсант действовал один. Сначала в кадре появились бортовые номера Су-30 и Су-27. После того неизвестный оказался в кабине истребителей и пощелкал тумблерами на панели управления. Следующие кадры — пожар в задней части самолета: вероятно, загорелось в районе реактивного сопла.

Разведчики отметили, что диверсант, совершив теракт, спокойно покинул Липецкий военный аэродром. Также показали точку, в которой подожгли самолеты, — 52.652958 39.437361: расположена на северном краю аэропорта. Расстояние от точки диверсии до Украины — около 300 км.

